Как украинцы готовятся к похолоданию — опрос Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как украинцы готовятся к похолоданию — опрос

Более половины украинцев (56%) никак не готовятся к похолоданию. Еще 16% приобрели все необходимое в прошлом году. Остальные (28%) разными методами готовятся встречать холода: утепляют помещение, покупают теплые вещи, заклеивают щели в окнах и т. д.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber в Украине.

Самыми популярными методами были приобретение теплых вещей и одеял (8% респондентов выбрали этот вариант) и утепление помещения (8%).

Читайте также В Минэнерго рассказали, какие регионы будут наиболее проблемными во время отопительного сезона

Еще 4% заклеивают щели в окнах или утепляют их, 2% покупают обогреватель, 2% приобрели зарядную станцию, 1% приобрели дизель-генератор. 2% опрошенных сделали все из вышеперечисленного, чтобы подготовиться к зиме. Кроме того, 1% респондентов планирует переезд.

В прошлом году команда Rakuten Viber проводила аналогичный опрос среди украинцев. Как и в этом году, более половины респондентов (51%) никак не готовились к холодам.

Читайте также В Киеве начинают подключать к отоплению жилые дома

На вопрос «Что вы делаете, чтобы подготовиться к похолоданию?» ответы распределились следующим образом:

утепляю помещение — 8% (12% в прошлом году);

покупаю теплое одеяло / вещи — 8% (13% в прошлом году);

покупаю обогреватель — 2% (4% в прошлом году, еще 1% приобрел теплоотражающий экран для батареи);

заклеиваю щели в окнах / утепляю их — 4% (5% в прошлом году);

покупаю дизель-генератор — 1% (3% в прошлом году);

покупаю зарядную станцию ​​- 2% (новый вариант ответа);

планирую переезд — 1% (2% в прошлом году);

все из вышеперечисленного — 2% (9% в прошлом году);

еще в прошлом году все купили — 16%;

никак не готовлюсь, будет как будет — 56% (51% в прошлом году).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.