Как украинцы готовятся к похолоданию — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как украинцы готовятся к похолоданию — опрос

Личные финансы
42
Как украинцы готовятся к похолоданию — опрос
Как украинцы готовятся к похолоданию — опрос
Более половины украинцев (56%) никак не готовятся к похолоданию. Еще 16% приобрели все необходимое в прошлом году. Остальные (28%) разными методами готовятся встречать холода: утепляют помещение, покупают теплые вещи, заклеивают щели в окнах и т. д.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber в Украине.
Самыми популярными методами были приобретение теплых вещей и одеял (8% респондентов выбрали этот вариант) и утепление помещения (8%).
Читайте также
Еще 4% заклеивают щели в окнах или утепляют их, 2% покупают обогреватель, 2% приобрели зарядную станцию, 1% приобрели дизель-генератор. 2% опрошенных сделали все из вышеперечисленного, чтобы подготовиться к зиме. Кроме того, 1% респондентов планирует переезд.
В прошлом году команда Rakuten Viber проводила аналогичный опрос среди украинцев. Как и в этом году, более половины респондентов (51%) никак не готовились к холодам.
Читайте также
На вопрос «Что вы делаете, чтобы подготовиться к похолоданию?» ответы распределились следующим образом:
  • утепляю помещение — 8% (12% в прошлом году);
  • покупаю теплое одеяло / вещи — 8% (13% в прошлом году);
  • покупаю обогреватель — 2% (4% в прошлом году, еще 1% приобрел теплоотражающий экран для батареи);
  • заклеиваю щели в окнах / утепляю их — 4% (5% в прошлом году);
  • покупаю дизель-генератор — 1% (3% в прошлом году);
  • покупаю зарядную станцию ​​- 2% (новый вариант ответа);
  • планирую переезд — 1% (2% в прошлом году);
  • все из вышеперечисленного — 2% (9% в прошлом году);
  • еще в прошлом году все купили — 16%;
  • никак не готовлюсь, будет как будет — 56% (51% в прошлом году).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.