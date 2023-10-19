Как украинцы готовятся к похолоданию — опрос
Более половины украинцев (56%) никак не готовятся к похолоданию. Еще 16% приобрели все необходимое в прошлом году. Остальные (28%) разными методами готовятся встречать холода: утепляют помещение, покупают теплые вещи, заклеивают щели в окнах
и т. д.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber в Украине.
Самыми популярными методами были приобретение теплых вещей и одеял (8% респондентов выбрали этот вариант) и утепление помещения (8%).
Читайте также
Еще 4% заклеивают щели в окнах или утепляют их, 2% покупают обогреватель, 2% приобрели зарядную станцию, 1% приобрели дизель-генератор. 2% опрошенных сделали все из вышеперечисленного, чтобы подготовиться к зиме. Кроме того, 1% респондентов планирует переезд.
В прошлом году команда Rakuten Viber проводила аналогичный опрос среди украинцев. Как и в этом году, более половины респондентов (51%) никак не готовились к холодам.
Читайте также
На вопрос «Что вы делаете, чтобы подготовиться к похолоданию?» ответы распределились следующим образом:
- утепляю помещение — 8% (12% в прошлом году);
- покупаю теплое одеяло / вещи — 8% (13% в прошлом году);
- покупаю обогреватель — 2% (4% в прошлом году, еще 1% приобрел теплоотражающий экран для батареи);
- заклеиваю щели в окнах / утепляю их — 4% (5% в прошлом году);
- покупаю дизель-генератор — 1% (3% в прошлом году);
- покупаю зарядную станцию - 2% (новый вариант ответа);
- планирую переезд — 1% (2% в прошлом году);
- все из вышеперечисленного — 2% (9% в прошлом году);
- еще в прошлом году все купили — 16%;
- никак не готовлюсь, будет как будет — 56% (51% в прошлом году).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью