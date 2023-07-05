Как украинцам, работавшим в странах СНГ, будут вычислять трудовой стаж — объяснение — Finance.ua
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Как украинцам, работавшим в странах СНГ, будут вычислять трудовой стаж — объяснение

Личные финансы
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Как украинцам, работавшим в странах СНГ, будут вычислять трудовой стаж — объяснение
Как украинцам, работавшим в странах СНГ, будут вычислять трудовой стаж — объяснение
После денонсации соглашений по пенсионному обеспечению с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, в частности рф, вопрос пропорционального расчета страхового стажа будет урегулирован.
Об этом говорится в ответе Директората развития социального страхования и пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Украины на запрос Укринформа.
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«Минсоцполитики разработан проект закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном расчете страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины“. В частности, проектом закона планируется урегулирование вопроса пропорционального расчета страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины, в связи с денонсацией соглашений по пенсионному обеспечению с государствами — участниками Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении.
Указанный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины 3 июля 2023 года, реестр № 9453.
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Кабинет Министров 24 июня принял постановление № 639 «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством российской федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и россии, работающих за пределами границ своих стран». Указанное Соглашение среди прочего регулировало вопросы взаимного зачисления трудового стажа, приобретенного в связи с трудовой деятельностью на территориях обеих сторон.
Согласно статье 13 Соглашения, после письменного уведомления одной из сторон о его прекращении Соглашение будет действовать еще не менее шести месяцев.
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На сегодня Соглашение между Правительством Украины и Правительством российской федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и россии, работающих за пределами границ своих стран, действует.
Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о прекращении действия Соглашения между Украиной и беларусью о трудовой деятельности и социальной защите работающих за пределами своих стран граждан.
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По материалам:
Укрінформ
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