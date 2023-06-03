В случае потери работы страховой стаж может не приостанавливаться — Finance.ua

В случае потери работы страховой стаж может не приостанавливаться
При потере работы страховой стаж не останавливается только в одном случае — при наличии официального статуса безработного в центре занятости и получении в связи с этим пособия. Это может быть пособие по безработице (кроме единовременной выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности) или материальная помощь при профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квалификации.
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Как напоминают в Пенсионном фонде, это предусмотрено Законом Украины от
09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (с 1 января 2004 года), согласно которому в страховой стаж учитываются месяцы, в которых уплачены страховые взносы.
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При этом для исчисления пенсии за время нахождения на учете в центре занятости учитывают заработок в размере минимальной зарплаты.
Справка Finance.ua:
- на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в апреле сообщили, что в Украине существенно снизился средний возраст выхода на пенсию. По их информации, сейчас он составляет 53,8 лет. Это объяснили увеличением количества граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию (получатели пенсии в случае потери кормильца, получатели пенсий по инвалидности, участники боевых действий и др.);
- украинские граждане теряют стаж, на основе которого устанавливают будущие пенсионные выплаты из-за неправильных записей в трудовых книжках. Пенсия зависит от четкого соблюдения требований заполнения этих документов;
- к сезонной относится работа в сельском хозяйстве, садоводстве, виноградарстве, а также в санаторно-курортных заведениях, туристической сфере. Поскольку сезонная работа длится менее года, есть особенности с зачислением этого периода в стаж для назначения пенсии.
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