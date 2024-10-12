Как уберечь свои персональные данные от искусственного интеллекта — Finance.ua

Как уберечь свои персональные данные от искусственного интеллекта Сегодня 17:13 — Личные финансы

Как уберечь свои персональные данные от искусственного интеллекта, Фото: freepik

Искусственный интеллект может обрабатывать огромные массивы данных и формировать индивидуальные профили пользователей, что создает риски для конфиденциальности миллионов людей.

Об этом пишет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Основные рекомендации

Контроль за персональной информацией в Интернете. Ограничивайте объем данных, которые вы публикуете онлайн. Не предоставляйте личную информацию без крайней необходимости.

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Настройка конфиденциальности. Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности в социальных сетях и мобильных приложениях, выключайте сбор данных для рекламных целей.

Шифрование данных. Используйте сервисы, которые предлагают шифрование информации, чтобы обезопасить данные от несанкционированного доступа.

Защита аккаунтов. Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты устройств и аккаунтов.

Знание собственных прав. Ознакомьтесь со своими правами в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», в том числе с правилами, гарантирующими право на доступ к данным и их удаление.

Осторожность с изображениями и биометрией. Избегайте загрузки личных фотографий или биометрических данных в сторонних приложениях.

Анонимизация данных. Предоставляйте свои данные анонимно или используйте псевдонимы, если это возможно.

Напомним, поскольку технологии развиваются беспрецедентными темпами, рынок труда претерпевает значительные изменения. Автоматизация, искусственный интеллект и изменение потребительских предпочтений меняют ландшафт занятости, делая некоторые профессии устаревшими, создавая новые возможности. Мы рассказали , какие профессии исчезнут в будущем

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