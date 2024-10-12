Как уберечь свои персональные данные от искусственного интеллекта — Finance.ua

Как уберечь свои персональные данные от искусственного интеллекта
Искусственный интеллект может обрабатывать огромные массивы данных и формировать индивидуальные профили пользователей, что создает риски для конфиденциальности миллионов людей.
Об этом пишет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Основные рекомендации
Контроль за персональной информацией в Интернете. Ограничивайте объем данных, которые вы публикуете онлайн. Не предоставляйте личную информацию без крайней необходимости.
Настройка конфиденциальности. Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности в социальных сетях и мобильных приложениях, выключайте сбор данных для рекламных целей.
Шифрование данных. Используйте сервисы, которые предлагают шифрование информации, чтобы обезопасить данные от несанкционированного доступа.
Защита аккаунтов. Используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты устройств и аккаунтов.
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Знание собственных прав. Ознакомьтесь со своими правами в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», в том числе с правилами, гарантирующими право на доступ к данным и их удаление.
Осторожность с изображениями и биометрией. Избегайте загрузки личных фотографий или биометрических данных в сторонних приложениях.
Анонимизация данных. Предоставляйте свои данные анонимно или используйте псевдонимы, если это возможно.
Напомним, поскольку технологии развиваются беспрецедентными темпами, рынок труда претерпевает значительные изменения. Автоматизация, искусственный интеллект и изменение потребительских предпочтений меняют ландшафт занятости, делая некоторые профессии устаревшими, создавая новые возможности. Мы рассказали, какие профессии исчезнут в будущем
Как заработать с помощью искусственного интеллекта
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