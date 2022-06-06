Как трудоустроиться ВПЛ на другом предприятии — Finance.ua

Как трудоустроиться ВПЛ на другом предприятии

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Как трудоустроиться ВПЛ на другом предприятии

Трудовое законодательство претерпело немалые изменения, начиная с 24 февраля, и сейчас возникает много вопросов, требующих содержательных и понятных ответов.

Об этом сообщает глава Комитета по трудовому праву НААУ Виктория Полищук.

Трудоустройство ВПЛ на другом предприятии

По ее словам, внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право трудоустроиться на другом предприятии, если не уволено с предыдущего места работы.

Работник может оформляться по срочному, бессрочному трудовому договору. В данном случае это будет совмещение.

Если у работника приостановлено действие трудового договора, он аналогично может трудоустроиться на другом предприятии. Информация обо всех начислениях и выплатах будет аккумулироваться в Пенсионном фонде и налоговой. Трудовой стаж и пенсия гарантируются работнику.

Увольнение работника, с которым приостановлено действие трудового договора

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы. Приостановка не равна увольнению.

Приостановка действия трудового договора — это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору.

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Работодатель не выплачивает заработную плату во время приостановки, но должен фиксировать сумму зарплаты, которую работник не получил за время, когда трудовые отношения приостановили, а также размер единого социального взноса, который должен был уплатить работодатель.

Законом Украины не предусмотрены особенности увольнения и проведения расчетов с работниками, с которыми приостановлено действие трудового договора. Это значит, что в день увольнения работодатель должен выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении, произвести с ним окончательный расчет в установленные сроки, а также по требованию работника внести надлежащие записи об увольнении в трудовую книжку, хранящуюся у работника.

Основания для заключения срочных трудовых договоров

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера последующей работы или условий ее выполнения или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

Основанием для заключения срочного трудового договора по требованию работника является его заявление о принятии на работу, в котором указываются обстоятельства или причины, побуждающие работника наниматься на работу по срочному трудовому договору, а также срок, в течение которого он будет работать.

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При заключении трудового договора на определенный срок этот срок устанавливается согласованием сторон и может определяться как конкретным сроком, так и временем наступления определенного события (например, возвращение на работу работницы из отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком).

В условиях военного положения с целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, в том числе в результате фактического отсутствия работников, которые эвакуировались в другую местность, находятся в отпуске, простое, временно утратили трудоспособность или местонахождение которых временно неизвестно, работодатель может заключать с новыми работниками срочные трудовые договоры в период действия военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.

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