Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика)

Сегодня 14:00Личные финансы
45
Рынок труда — «живой организм», который ежедневно трансформируется под новые вызовы и реалии. Эксперты портала robota.ua рассказали об итогах 100 дней войны на рынке труда Украины — как ведут себя соискатели и работодатели, что происходит в регионах и профессиональных сферах.

Работодатели и вакансии

Сейчас на рынке около 23 тыс. вакансий. Это 22% от довоенного уровня (на 24 февраля).
Рынок восстанавливается, но очень медленно. Темп роста составляет 3-6% от недели к неделе. Долго ли будет сохраняться такой темп — сказать сложно, поскольку многие переменные влияют на этот фактор.
Место для вашей рекламы
Структура вакансий в регионе не меняется с 50-го дня войны. Лидеры по количеству вакансий — Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница. В этих городах и как следствие — в этих областях сосредоточено около 67% всех вакансий.
Наиболее динамично количество вакансий увеличивается в Киеве. В столицу активно возвращаются люди и оживает бизнес. ТОП-3 рубрики вакансий в Киеве — IT, маркетинг, продажи.
Структура поиска в разрезе профессиональных направлений в целом по стране стабилизировалась через 50 дней войны и выглядит так.
Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика)
Основные изменения на 100 день войны в разрезе профессиональных направлений не претерпели существенных изменений, кроме изменений между вакансиями в сфере производства и ІТ. За счет увеличения количества вакансий в сфере производства эта рубрика вышла в лидеры, обогнав ІТ по количеству вакансий.
Ниже представлен список самых популярных вакансий в Украине и их заработные платы.
Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика)

Заработная плата

Важен вопрос материального вознаграждения. В общем, если сравнивать январь и июнь 2022 года, существенных изменений в структуре материального вознаграждения не произошло. Как работодатели, так и кандидаты повышали предел суммы вознаграждения.
Читайте также
В целом, в Украине со стороны работодателей средняя заработная плата выросла на 9%, а запрос со стороны соискателей вырос на 13%. Разница между тем, что желают и что предлагают, составляет около 4% и существенно не меняется в зависимости от региона.
Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика)

Где украинцы чаще всего ищут работу

В целом, в Украине активность кандидатов находится на отметке 73% от довоенного уровня. Если же углубиться в детали, ситуация по-прежнему отличается в зависимости от направления и области.
В таблице ниже представлены ТОП-5 бизнес-направлений с показателями % активности от довоенного уровня. Порядковый номер бизнес-направления зависит от количества активных резюме.
Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика)
Наибольшее количество резюме наблюдается традиционно в сфере розничной торговли.
Возросла активность кандидатов в сфере производства. Это связано, прежде всего, с тем, что производственные предприятия, которые в определенный момент в начале весны прекратили свою деятельность, постепенно к ней возвращаются, а спрос, в частности, порождает и предложение.
В связи с этим на рынке труда многие кандидаты сейчас переквалифицируются и подстраиваются под уже существующую рыночную конъюнктуру.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.