Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика) — Finance.ua

Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны (инфографика)

Сегодня 14:00 — Личные финансы

Рынок труда — «живой организм», который ежедневно трансформируется под новые вызовы и реалии. Эксперты портала robota.ua рассказали об итогах 100 дней войны на рынке труда Украины — как ведут себя соискатели и работодатели, что происходит в регионах и профессиональных сферах.

Работодатели и вакансии

Сейчас на рынке около 23 тыс. вакансий. Это 22% от довоенного уровня (на 24 февраля).

Рынок восстанавливается, но очень медленно. Темп роста составляет 3-6% от недели к неделе. Долго ли будет сохраняться такой темп — сказать сложно, поскольку многие переменные влияют на этот фактор.

Структура вакансий в регионе не меняется с 50-го дня войны. Лидеры по количеству вакансий — Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница. В этих городах и как следствие — в этих областях сосредоточено около 67% всех вакансий.

Наиболее динамично количество вакансий увеличивается в Киеве. В столицу активно возвращаются люди и оживает бизнес. ТОП-3 рубрики вакансий в Киеве — IT, маркетинг, продажи.

Структура поиска в разрезе профессиональных направлений в целом по стране стабилизировалась через 50 дней войны и выглядит так.

Основные изменения на 100 день войны в разрезе профессиональных направлений не претерпели существенных изменений, кроме изменений между вакансиями в сфере производства и ІТ. За счет увеличения количества вакансий в сфере производства эта рубрика вышла в лидеры, обогнав ІТ по количеству вакансий.

Ниже представлен список самых популярных вакансий в Украине и их заработные платы.

Заработная плата

Важен вопрос материального вознаграждения. В общем, если сравнивать январь и июнь 2022 года, существенных изменений в структуре материального вознаграждения не произошло. Как работодатели, так и кандидаты повышали предел суммы вознаграждения.

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В целом, в Украине со стороны работодателей средняя заработная плата выросла на 9%, а запрос со стороны соискателей вырос на 13%. Разница между тем, что желают и что предлагают, составляет около 4% и существенно не меняется в зависимости от региона.

Где украинцы чаще всего ищут работу

В целом, в Украине активность кандидатов находится на отметке 73% от довоенного уровня. Если же углубиться в детали, ситуация по-прежнему отличается в зависимости от направления и области.

В таблице ниже представлены ТОП-5 бизнес-направлений с показателями % активности от довоенного уровня. Порядковый номер бизнес-направления зависит от количества активных резюме.

Наибольшее количество резюме наблюдается традиционно в сфере розничной торговли.

Возросла активность кандидатов в сфере производства. Это связано, прежде всего, с тем, что производственные предприятия, которые в определенный момент в начале весны прекратили свою деятельность, постепенно к ней возвращаются, а спрос, в частности, порождает и предложение.

В связи с этим на рынке труда многие кандидаты сейчас переквалифицируются и подстраиваются под уже существующую рыночную конъюнктуру.

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