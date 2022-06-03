Самые популярные и самые оплачиваемые профессии в Киеве — рейтинг центра занятости
Самые востребованные профессии в Киеве — дворники, медсестры, сантехники, электромонтеры, продавцы-консультанты, врачи, учителя и фармацевты.
Об этом свидетельствуют данные Киевского городского центра занятости.
«С начала 2022 года в Киевский городской центр занятости за получением услуг обратилось 23,5 тыс. человек. По состоянию на 2 июня на учете в столичной службе занятости состоит 14,4 тыс. безработных (в прошлом году на эту дату было 16,2 тыс.)», — сообщили в центре.
После начала полномасштабного вторжения россии рынок труда Киева претерпел изменения. В частности, значительное количество работников предприятий и организаций города эвакуировалось в западные области Украины и за границу или было мобилизовано в подразделения Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны, а в столицу переехали многие жители других, преимущественно восточных регионов.
Так, на 2 июня в базе Киевской службы занятости насчитывалось 1,5 тыс. вакансий, а в целом с начала года их было 15,4 тыс.
«На сегодняшний день наиболее востребованы у работодателей Киева дворники, медицинские сестры, слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавцы-консультанты, врачи, учителя, фармацевты», — сообщили в центре занятости.