В Украине растет количество возвращающихся к работе сотрудников (исследование) — Finance.ua

В Украине растет количество возвращающихся к работе сотрудников (исследование)

Сегодня 08:01 — Личные финансы

В Украине растет количество возвращающихся к работе сотрудников (исследование)

Количество людей, которые имеют работу, но не работающих, сократилось в Украине до 23% против 38% в начале полномасштабного российского вторжения.

Об этом свидетельствуют результаты пятой волны национального опроса во время войны, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

Как изменилась занятость населения? Сейчас 59% украинцев отмечают, что работают. В начале войны 38% опрошенных констатировали, что имеют работу, но не работают, тогда как сейчас их число сократилось до 23%. Количество респондентов, имеющих работу и работающих, значительно возросло за предыдущие 2,5 месяца (с 24% до 36%).

Улучшается ситуация и среди трудоустроенных: их количество за последний месяц уменьшилось с 41% до 35%.

Где трудоустроено больше всего. Высокий уровень трудоустроенности отмечается в западном и центральном регионах. Здесь он достигает 70% и 58% соответственно. Возвращаются к работе и жители столицы. По состоянию на 23 мая 44% опрошенных киевлян работают.

Инфографика: Gradus Research

«Возвращение к работе очень важно, ведь труд дает людям смысл. Эти изменения также являются маркером того, что общество постепенно переходит от ожидания скорой победы и откладывания жизни к адаптации к реальности», — прокомментировала основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Как указывают социологи, эти результаты опроса частично объясняются тем, что подавляющее большинство жителей вышеупомянутых регионов на протяжении войны остаются на своем постоянном месте жительства (84% респондентов в западном регионе и 78% в центральном). А 27% опрошенных киевлян уже успели вернуться домой.

Отмечается, что растет и процент граждан, которые в случае обострения ситуации планируют оставаться там, где находятся (за месяц этот показатель вырос с 41% до 53%). О намерении вернуться из-за границы при первой возможности сообщили 57% респондентов, а 19% еще не приняли решение.

Справка Finance.ua:

в Украине растет спрос на строительные профессии, рабочих коммунальных предприятий и водителей;

в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать — 3,6%; работающих — 80,1%;



компании либо уже возобновили коммерческую деятельность, либо определились с тем, что возврат к работе невозможен. Работники, в свою очередь, ищут новую работу или подработку, ведь многие украинцы сегодня либо потеряли работу, либо получают неполную зарплату.



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