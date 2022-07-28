Как спасти гривну от девальвации в условиях войны — мнение экономиста Сегодня 19:02 — Валюта

Как спасти гривну от девальвации в условиях войны — мнение экономиста

В четверг, 28 июля, курс наличного доллара в обменниках снова несколько снизился, составив 39,4 грн, что на 15 копеек дешевле, чем днем ранее. Хотя многие эксперты уверены, что заокеанская валюта вряд ли вырастет более 40 гривен, некоторые аналитики считают, что нужно спасти гривну от возможного краха.

Так, по словам экономического эксперта Алексея Куща, курсовая стабильность доллара к гривне сегодня очень хрупкая, даже точечная коррекция официального курса вызвала панику на валютном рынке, доведя курс доллара до 40 гривен.

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А дальше, как считает эксперт, необходимо сделать непростой выбор — или курсовой крах, или осознание того, что в стране война.

"Увеличивать сроки возврата экспортной выручки до 180 дней могут только вредители. И с экспортерами нужно вести диалог о возврате в страну 6 млрд долл., которые зависли на их счетах. Например, путем предоставления налоговых льгот.

То есть людям в правительстве нужно наконец-то понять, что льготы сейчас необходимо давать не импортерам, усиливая давление на курс и валютные резервы, обнуляя пошлины и НДС, а экспортерам, которые как раз и дают приток валюты в страну. Плюс кредитование и гарантии по экспортным контрактам, а сроки возврата экспортной выручки сокращать до 30 дней", — предлагает меры по увеличению притока в Украину Алексей Кущ.

Справка Finance.ua:

утром 21 июля Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара по отношению к гривне сразу на 25% — до 36,5686 грн за доллар, зафиксировав его на новом уровне;

президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов убежден, что курс гривны к доллару вряд ли вернется к прежнему уровню.

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