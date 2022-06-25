Как сэкономить на аренде квартиры в Украине — Finance.ua

Как сэкономить на аренде квартиры в Украине Сегодня 14:00 — Недвижимость

Из-за войны и вынужденного переезда украинцы намного чаще ищут жилье для аренды, и цена, зачастую, играет решающую роль. Но жертвовать собственным комфортом при выборе квартиры, а вот сэкономить — вполне возможно.

Ищите квартиру в спальном районе или на окраине

Аренда недвижимости в отдаленных от центра районах, как правило, в 2-3 раза дешевле. Часто сама местность может быть с достаточно развитой инфраструктурой, транспортное сообщение.

Поэтому, если хотите сэкономить, совсем не обязательно рассматривать жилье для аренды только в центральной части любого города.

Найдите сожителя

Один из самых простых способов сэкономить на аренде жилья. Так вы сможете не только сможете экономить половину суммы ежемесячной оплате за аренду, но и разделите расходы за коммунальные услуги, интернет и другие платежи пополам.

Ищите квартиру в жилых домах, построенных до 2000-х годов

Новостройки и жилой фонд после 2000-х — более востребованное жилье. Если у вас финансы ограничены и нужно сэкономить — ищите жилье в домах советского или постсоветского периода.

Среди них точно есть квартиры с качественными ремонтами и современным интерьером. Но из-за не самого лучшего состояния дома, коммуникаций, внутренней инфраструктуры и других факторов арендовать жилье здесь гораздо выгоднее.

При этом не стоит забывать, что более старые, еще советских дома: хрущёвки, брежневки, чешки, строились в расчёте на постоянный доступ к дешёвым энергоресурсам. При их строительстве энергосбережение приносили в жертву низкой себестоимости и простоте. Поэтому если арендуете квартиру в таких домах — будьте готовы к довольно дорогой коммуналке.

Подпишите договор об аренде

Это ваша безопасность, ведь в таком документе можно прописать все нюансы относительно состояния квартиры, сантехники, мебели и так далее. В будущем это поможет избежать лишних возможных конфликтов между вами и владельцем квартиры.

Кроме того, в договоре об аренде, можно зафиксировать постоянную плату за арендованное жилье. Именно поэтому выгоднее всего искать квартиру на долгий срок, так как недвижимость может подорожать, и аренда квартиры, например, через каких-то полгода будет стоить уже в разы больше.

Справка Finance.ua:

Стоимость аренды в Киеве упала на 45%. В феврале 2022 года медианная стоимость аренды в долларовом эквиваленте составляла 11 долл. США/кв. м., но с началом войны цены резко начали падать. Так, в марте 2022 года медианная стоимость квадратного метра составила 9 долл. США, в апреле — 7 долл. США/кв. м., в мае — 6 долл. США/кв.м.

Самым дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды 1К квартиры составляет 654 долл. США. В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 430 до 470 долларов США. Самым дешевым для аренды является Деснянский район.

Львовский рынок недвижимости: стоимость аренды жилья может снизиться еще на 20%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сьогодні По материалам:

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