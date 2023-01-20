Как реформа градостроительства может изменить цены на жилье в Украине — Finance.ua
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Как реформа градостроительства может изменить цены на жилье в Украине

Недвижимость
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Как реформа градостроительства может изменить цены на жилье в Украине. Об этом пишет Ассоциация специалистов по недвижимости.
Реформа градостроения, лежащая в основе законопроекта № 5655, за счет вывода процесса градостроительства в прозрачную плоскость позволит ликвидировать преступно-коррупционные схемы и способствовать снижению цен на первичном рынке жилья в Украине.
По информации от застройщиков и девелоперов, сейчас на украинском строительном рынке существует много коррупционных схем, напрямую влияющих на цену квадратных метров. Например, одна из них — создана еще при Викторе Януковиче под названием «5 долларов вход, 5 долларов выход».
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Представители строительной отрасли говорят, что доля расходов на взятки составляет от 10% до 20% сметной стоимости проекта строительства, а это немалые деньги. Следовательно, эта и другие коррупционные схемы вынуждали застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на поборы.
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В свою очередь возможность получать необходимые документы с помощью автоматической системы, которая устраняет человеческий фактор и действует только в рамках закона, открывает для строительного рынка возможность не тратить средства на взятки и снизить цены на недвижимость.
Таким образом, реформа градостроительства откроет возможности для честного рынка и создаст более благоприятные условия для покупателей новостроек. Возможность работать прозрачно также будет способствовать более быстрому и качественному послевоенному восстановлению Украины.
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Справка Finance.ua:

  • парламент принял законопроект № 5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушения;
  • реформа поддерживается Украинским советом бизнеса, в состав которого входит 104 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики страны, Всеукраинская ассоциация громад, насчитывающая более 800 громад по всей Украине, Торгово-промышленная палата, Конфедерация строителей Украины, Всеукраинский аграрный совет, Лига страховых организаций Украины и многие другие представители бизнеса и экспертных сред.
По материалам:
Finance.ua
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