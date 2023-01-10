Аренда жилья в Киеве: что будет с ценами в ближайшее время — Finance.ua

Аренда жилья в Киеве: что будет с ценами в ближайшее время Сегодня 14:00 — Личные финансы

Аренда жилья в Киеве: что будет с ценами в ближайшее время

Аренда квартир в Киеве может снова подорожать. Изменения следует ожидать уже этой весной. Цена может подняться на 10–15%. Однако ситуация будет зависеть от одного важнейшего фактора.

Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, пишет Obozrevatel

В ближайшее время стоит ожидать подорожания, однако это будет зависеть от того, как много людей будет возвращаться в столицу и будет ли приток переселенцев.

«До весны ничего такого не будет. А весной уже могут быть изменения. Может, даже повыситься. Ну, опять-таки, если люди будут в Киев возвращаться, если будут мигрировать, переселенцы в столицу приезжать, то аренда будет расти. До весны, где-то до марта-апреля, никаких существенных изменений не будет, а уже весной цены все-таки вырастут. Весной так всегда было, и этот год не исключение. Возможно изменение цены на 10-15%», — рассказал Пита.

Что больше всего пугает арендаторов

В Киеве люди стали меньше арендовать жилье. Это связано, прежде всего, с угрозой многодневного блэкаута. Следует понимать, что низкий спрос может повлиять на падение цены на рынке.

Самый низкий спрос на аренду жилья сегодня фиксируют на жилье вблизи инфраструктурных объектов. Уже сейчас дисконт на них составляет 15-25% от общерыночной цены.

Пока люди не спешат в Киев. Все потому, что они опасаются попасть в блэкаут.

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«Больше всего пугает отсутствие тепла, воды и канализации», — отмечает эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

На рынке аренды Киева видна еще одна тенденция — дополнительные условия в новых договорах аренды. Они касаются возможности расторжения договора в связи с форс-мажорами, более короткого срока аренды — от трех месяцев, рассрочки авансового платежа.

«Заметна большая готовность владельцев идти на уступки. Это касается и условий договоров, и арендной платы — скидки от довоенной цены примерно на 10 — 12% мы уже видим. Также люди чаще снимают многокомнатное жилье, чем однокомнатное», — рассказала Виктория Берещак.

Сколько стоит аренда квартиры зимой:

средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5-9 тысяч гривен,

двухкомнатной — 9-11 тысяч гривен,

трехкомнатной — от 12 тысяч гривен.

Как выбрать выгодную квартиру для инвестиций

Нападение россии на Украину заставило покупателей жилья иначе смотреть на недвижимость. В конце 2022 года к требованиям добавились высокая энергоэффективность, расположение, наличие укрытий и т.д. Однако эти требования не вытеснили все другие, которые существовали до военного положения, и потому есть определенные правила для тех, кто хочет заработать на таком виде инвестиций.

Есть несколько правил, как выбрать квартиру, на которой точно можно будет заработать в будущем:

Выбирать актуальную концепцию, формат, инфраструктурное наполнение, чтобы все нужное для жизни было рядом и к нему было удобно добираться. Определитесь, кто ваш покупатель, и для его нужд выбрать правильное жилье. Ориентироваться на перспективу минимум несколько лет и то, будет ли выбранная квартира актуальна через это время и удастся ли ее продать, если не за большие деньги, то хотя бы за цену, которую она имеет сейчас. Проверять девелопера, чтобы не остаться с проблемами и точно получить прибыль от такой инвестиции.

Pro Гроші По материалам:

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