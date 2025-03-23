Как развить правильные финансовые привычки и не подвергаться влиянию финансовых инфлюэнсеров — Finance.ua

Как развить правильные финансовые привычки и не подвергаться влиянию финансовых инфлюэнсеров Сегодня 12:04 — Личные финансы

Как развить правильные финансовые привычки и не подвергаться влиянию финансовых инфлюэнсеров, Фото: freepik

Несмотря на активное влияние финансовых инфлюэнсеров на принятие решений, важно развивать полезные финансовые привычки, чтобы избежать непредвиденных финансовых рисков.

Специалисты «Финкульта» дают несколько полезных советов, которые помогут принимать обоснованные финансовые решения.

Привычка 1. Всегда проверять информацию из нескольких источников. Прежде чем доверять советам финфлюэнсера, проверьте их на официальных финансовых ресурсах (банки, финансовые регуляторы, независимые эксперты).

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Плохая привычка: Принимать решение на основе первого видео или публикации, особенно если вам обещают «легкие деньги».

Специалисты советуют, прежде чем сделать финансовый шаг, найдите по меньшей мере три независимых источника, подтверждающих информацию.

Привычка 2. Задать себе вопрос «Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой?». Если вам обещают «гарантированную прибыль», «легкий заработок» или «шанс, которым нужно воспользоваться немедленно» — это манипуляция.

Плохая привычка: Верить в обещания быстрого обогащения без рисков.

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Когда видите привлекательное финансовое предложение, сделайте паузу и проанализируйте, возможно ли это с точки зрения базовых принципов финансовой грамотности.

Привычка 3. Контролировать эмоции по финансовым вопросам. Люди, ведущие бюджет и имеющие четкие финансовые цели, реже принимают необдуманные решения под влиянием эмоций или рекламы.

Финфлюэнсеры часто играют на страхе («ты упустишь возможность!») или жадности («ты станешь богатым!»).

Плохая привычка: Покупать акции, криптовалюту или учебные курсы по финансам просто из-за ажиотажа и страха что-то пропустить.

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Перед тем как принять финансовое решение, сделайте паузу. Прежде чем инвестировать или тратить значительную сумму, ответьте на вопрос:

Соответствует ли это моим финансовым целям?

Могу ли я позволить себе потерять эти деньги?

Делаю ли я это из-за эмоций или потому что действительно понимаю эту возможность?

Привычка 4. Анализ финансовых рисков. Успешные финансовые решения базируются не только на ожидаемых доходах, но и понимании возможных рисков.

Плохая привычка: Ориентироваться только на потенциальную прибыль, не считая возможных рисков.

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Прежде чем принять финансовое решение, спросите себя, что вы можете потерять и есть ли альтернативные варианты с меньшим риском.

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