Как финансовое планирование помогает во времена неопределенности: советы военным и ветеранам — Finance.ua

Как финансовое планирование помогает во времена неопределенности: советы военным и ветеранам
Шестой выпуск бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» уже на сайте Академии Минфин. Он содержит практические советы для военных и ветеранов финансового планирования, а также готовый шаблон финплана, который поможет грамотно управлять денежными средствами во время и после службы.
Финансовый план — это не просто таблица с цифрами. Это четкая стратегия, которая помогает разумно распределять доходы и контролировать расходы, формировать резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций, постепенно добиваться долгосрочных финансовых целей.
Просмотрев этот выпуск, военные и ветераны узнают, почему финансовое планирование является ключом к стабильности и уверенности в будущем после возвращения в гражданскую жизнь.
Также вы получите готовый шаблон финансового плана с инструкцией по заполнению и сможете легко адаптировать его к личным потребностям.
👉 Посмотреть видео можно по ссылке
О спикере
Тему раскрывает Алина Шух — финансовый советник компании Smart Family Office, спикер на тему финансов и инвестиций, практикующий инвестор, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по легкой атлетике.
Основные темы выпуска
- Что такое финансовый план, зачем он нужен и из каких блоков состоит.
- Как определить свои финансовые цели и адаптировать их к сегодняшним реалиям.
- Какие шаги помогут сохранить финансовую стабильность в кризисные времена?
- Почему важно иметь резервный фонд и как его правильно формировать.
- Как правильно распределять доходы и расходы, чтобы избежать финансовых трудностей.
- Какие финансовые привычки помогают избегать долгов и копить средства.
- Как спланировать расходы по завершении службы.
- Какие финансовые инструменты могут пригодиться военным и ветеранам.
- Как избежать финансовых ошибок, которые могут усложнить адаптацию к гражданской жизни
Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно просматривать в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатор создания курса — Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
- Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
- femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.
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