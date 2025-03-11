Как финансовое планирование помогает во времена неопределенности: советы военным и ветеранам — Finance.ua

Как финансовое планирование помогает во времена неопределенности: советы военным и ветеранам Сегодня 18:05

Как финансовое планирование помогает во времена неопределенности: советы военным и ветеранам

Шестой выпуск бесплатного образовательного проекта « Финансовая грамотность для военных » уже на сайте Академии Минфин. Он содержит практические советы для военных и ветеранов финансового планирования, а также готовый шаблон финплана, который поможет грамотно управлять денежными средствами во время и после службы.

Финансовый план — это не просто таблица с цифрами. Это четкая стратегия, которая помогает разумно распределять доходы и контролировать расходы, формировать резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций, постепенно добиваться долгосрочных финансовых целей.

Просмотрев этот выпуск, военные и ветераны узнают, почему финансовое планирование является ключом к стабильности и уверенности в будущем после возвращения в гражданскую жизнь.

Также вы получите готовый шаблон финансового плана с инструкцией по заполнению и сможете легко адаптировать его к личным потребностям.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке

О спикере

Тему раскрывает Алина Шух — финансовый советник компании Smart Family Office, спикер на тему финансов и инвестиций, практикующий инвестор, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по легкой атлетике.

Основные темы выпуска

Что такое финансовый план, зачем он нужен и из каких блоков состоит.

Как определить свои финансовые цели и адаптировать их к сегодняшним реалиям.

Какие шаги помогут сохранить финансовую стабильность в кризисные времена?

Почему важно иметь резервный фонд и как его правильно формировать.

Как правильно распределять доходы и расходы, чтобы избежать финансовых трудностей.

Какие финансовые привычки помогают избегать долгов и копить средства.

Как спланировать расходы по завершении службы.

Какие финансовые инструменты могут пригодиться военным и ветеранам.

Как избежать финансовых ошибок, которые могут усложнить адаптацию к гражданской жизни

Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно просматривать в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатор создания курса — Академия Минфин . Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office , которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

femida. us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ІТ.

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