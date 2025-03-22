Где и когда выгоднее обменивать валюту: полезные советы — Finance.ua

Где и когда выгоднее обменивать валюту: полезные советы Сегодня 19:03 — Личные финансы

Где и когда выгоднее обменивать валюту: полезные советы

Обмен валюты не всегда выгоден, особенно во время путешествий за границей. Чтобы избежать лишних трат, важно внимательно выбирать место для обмена — например, вокзалы не лучший вариант. Также следует учитывать оптимальное время для обмена валюты.

«Телеканал 24» рассказывает , где выгодно обменивать валюту.

Какие есть советы по обмену валюты

Первым из советов по обмену валюты будет выбрать правильное место для этого.

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Дело в том, что в самом центре города, в крупных торговых центрах, аэропортах и ​​вокзалах обычно невыгодный курс. Те, кто работает с обменом валюты в таких местах, рассчитывают на то, что у людей просто не будет выбора.

Держите определенную сумму обменянной в нужной вам валюте во время путешествий. Эти средства могут пригодиться для проезда в общественном транспорте.

Лучший период для обмена валюты — бизнес время, когда проходят торги на межбанке с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Дело в том, что в другие часы и праздничные дни обменники и банки ставят менее выгодный курс, чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты.

Валюты лучше покупать в начале месяца, ведь в середине и конце месяца происходят выплаты бюджетникам.

Перед тем как снять наличные в банкомате за границей, узнайте о комиссии. Иногда снимать небольшую сумму денег в этом случае невыгодно. Также следует сравнивать курсы в разных банках и обменниках заранее.

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Напомним, инвесткомпания ICU поделилась аналитикой относительно курса доллара к гривне и объяснила, почему НБУ увеличивает курсовые колебания и почему Минфин снова повышает доходность по облигациям.

Как сообщает НБУ, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Прогнозы находятся в диапазоне 44−45,3 грн/доллар.

Телеканал 24 По материалам:

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