Гривна держит позиции: Украинский институт будущего рассказал, что повлияло на курс в феврале — Finance.ua
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Гривна держит позиции: Украинский институт будущего рассказал, что повлияло на курс в феврале

Валюта
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Гривна держит позиции: Украинский институт будущего рассказал, что повлияло на курс в феврале
Гривна держит позиции: Украинский институт будущего рассказал, что повлияло на курс в феврале
Несмотря на прогнозы, курс нацвалюты в феврале остался сильнее — 41,5 грн/долл. Это может быть следствием политики НБУ по сдерживанию инфляции и влияния изменений на рынке евро.
Об этом рассказали эксперты независимого аналитического центра UIF (Украинский институт будущего).
«Курс гривны в феврале превысил наши ожидания. Мы предсказывали курс около 42 гривны/доллар, но пока что Национальный банк, даже не получив западного финансирования в феврале, держал гривну около отметки 41,5 гривны за доллар», — отметили аналитики.
В UIF считают, что НБУ сейчас перешел к активному сдерживанию инфляционных процессов через удержание курса национальной валюты.
«При этом мы также считаем, что курс устанавливается с учетом валютной корзины „доллар и евро“. Укрепление евро с 1,03 до 1,08 к доллару влечет за собой укрепление курса гривны к доллару», — говорят эксперты.
Курс гривны к доллару США и Евро за 12 месяцев. Источник: НБУ.
Курс гривны к доллару США и Евро за 12 месяцев. Источник: НБУ.
Но, несмотря на текущее укрепление гривны, специалисты UIF считают это временным явлением. Фундаментальные факторы ухудшения платежного баланса в 2024 году будут толкать в девальвацию национальной валюты с курсом 46 гривен за доллар до конца 2025 года.

Справка Finance.ua:

  • Как прогнозирует председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, во втором квартале 2025 года коридор валютных изменений официального курса составит в среднем 41,8−42,8 грн/доллар. Следовательно, с начала года и до июля официальный курс доллара потенциально вырастет максимум на 1,8%.
  • В ICU же отмечали, что динамика курса в течение прошлой недели демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривны и может перейти к его дальнейшему ослаблению. Длительное сохранение гривны сильной может оказаться неоправданным и рискованным из-за негативного развития ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата.
  • Согласно опросу Нацбанка, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайший год. Прогнозы находятся в диапазоне 44−45,3 грн/доллар.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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