Как работает система страхования депозитов в Польше — Finance.ua

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Как работает система страхования депозитов в Польше

Сегодня 09:03Кредит&Депозит
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Как работает система страхования депозитов в ПольшеКак работает система страхования депозитов в Польше
Учреждением, которое обеспечивает функционирование в Польше системы страхования депозитов, является Банковский гарантийный фонд (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, BFG).
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Максимальная гарантированная сумма

Максимальная гарантированная сумма в Польше, как и других странах-членах ЕС, составляет 100 тыс. евро.
В случае банкротства финансового учреждения, ее вкладчик, независимо от количества открытых им счетов, получит возмещение средств до 100 тыс. евро, которое выплачивается в польских злотых.
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Гарантии BFG распространяются не только на вклады в банках, но и в кооперативных кредитно-сберегательных союзах. Кроме того, в Польше гарантируются вклады как физических, так и юридических лиц.

Гарантирование общих счетов

Также интересным моментом является определение условий гарантирования общих счетов — гарантированная сумма в таком случае рассчитывается отдельно для каждого вкладчика.
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Рассчитывается она следующим образом: средства на счете делятся между всеми совладельцами согласно положениям договора о счете, а если таких положений нет — устанавливаются для всех равные части и рассчитывается размер гарантии для каждого из совладельцев счета отдельно.

Выплата гарантированного возмещения

Начинаются выплаты гарантированного возмещения не позднее 7 рабочих дней с даты выполнения условия гарантии (дата приостановления деятельности банка или союза и временная администрация по решению Комиссии финансового надзора или дата обращения Комиссии или BFG в суд с заявлением об объявлении банкротства банка или союза).
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BFG определяет место и срок выплат гарантированного возмещения наличными или переводом на указанный вкладчиком счет.
После истечения определенного срока вкладчики еще в течение пяти лет с даты выполнения условия гарантии могут получить возмещение в офисе BFG, подав соответствующее заявление.
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По материалам: Finance.ua
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