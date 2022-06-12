Как работает система страхования депозитов в Польше — Finance.ua

Рассчитывается она следующим образом: средства на счете делятся между всеми совладельцами согласно положениям договора о счете, а если таких положений нет — устанавливаются для всех равные части и рассчитывается размер гарантии для каждого из совладельцев счета отдельно.
Выплата гарантированного возмещения
Начинаются выплаты гарантированного возмещения не позднее 7 рабочих дней с даты выполнения условия гарантии (дата приостановления деятельности банка или союза и временная администрация по решению Комиссии финансового надзора или дата обращения Комиссии или BFG в суд с заявлением об объявлении банкротства банка или союза).