Мелкие банки массово повышают ставки по депозитам — Finance.ua

Мелкие банки массово повышают ставки по депозитам

Сегодня 09:05 — Личные финансы

Мелкие банки массово повышают ставки по депозитам

За неделю с момента объявления НБУ новой учетной ставки в 25%, которая возросла с уровня 10%, уже минимум шесть банков подняли депозитные ставки по гривневым вкладам.

В конкурентную борьбу за средства украинцев, которая началась в прошлую пятницу и продлится неделями, пока вступили небольшие банки. Дочки международных банковских групп и государственные банки наблюдают за ситуацией.

Как и ожидали эксперты, банки чаще всего предлагают высокие ставки по депозитам на 3-6 месяцев, поскольку рассчитывают, что через год учетная ставка НБУ будет значительно ниже текущих 25%.

К предложенным ставкам часто можно получить дополнительно 0,3-0,5% в случае пролонгации вклада или наличия пенсионного удостоверения.

FinClub собрал их предложения в таблице для сравнения.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Банк «Січ» 18 18 15 15 15 РВС Банк 16,5* 17,5* 9 - 10 КИБ 7 18,25 18,25 15,25 15,25 Укрстройнвестбанк 12 17 17 - 15,5 Банк «Глобус» 12 17 17 16 15,5 Банк «Украинский капитал» 5,5 18 18 18 18

*Номинальная ставка выше, но по ставкам в 17-18% банк отдает ВСУ 0,5%.

Однако, заметим, что доход от депозита уменьшается на 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

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