Мелкие банки массово повышают ставки по депозитам — Finance.ua
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Мелкие банки массово повышают ставки по депозитам

Сегодня 09:05Личные финансы
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Мелкие банки массово повышают ставки по депозитамМелкие банки массово повышают ставки по депозитам
За неделю с момента объявления НБУ новой учетной ставки в 25%, которая возросла с уровня 10%, уже минимум шесть банков подняли депозитные ставки по гривневым вкладам.
В конкурентную борьбу за средства украинцев, которая началась в прошлую пятницу и продлится неделями, пока вступили небольшие банки. Дочки международных банковских групп и государственные банки наблюдают за ситуацией.
Наибольшую ставку предложил Коммерческий индустриальный банк (КИБ) — 18,25%.
Как и ожидали эксперты, банки чаще всего предлагают высокие ставки по депозитам на 3-6 месяцев, поскольку рассчитывают, что через год учетная ставка НБУ будет значительно ниже текущих 25%.
К предложенным ставкам часто можно получить дополнительно 0,3-0,5% в случае пролонгации вклада или наличия пенсионного удостоверения.
FinClub собрал их предложения в таблице для сравнения.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
Банк «Січ» 18 18 15 15 15
РВС Банк 16,5* 17,5* 9 - 10
КИБ 7 18,25 18,25 15,25 15,25
Укрстройнвестбанк 12 17 17 - 15,5
Банк «Глобус» 12 17 17 16 15,5
Банк «Украинский капитал» 5,5 18 18 18 18
*Номинальная ставка выше, но по ставкам в 17-18% банк отдает ВСУ 0,5%.
Однако, заметим, что доход от депозита уменьшается на 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.
Кстати, вы можете получить больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Деньги никогда не помешают. А выгодное увеличение процента можно оформить в три шага.

Получить больше с депозита

По материалам: Фінансовий Клуб України
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