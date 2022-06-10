Мелкие банки массово повышают ставки по депозитам — Finance.ua

За неделю с момента объявления НБУ новой учетной ставки в 25%, которая возросла с уровня 10%, уже минимум шесть банков подняли депозитные ставки по гривневым вкладам.
В конкурентную борьбу за средства украинцев, которая началась в прошлую пятницу и продлится неделями, пока вступили небольшие банки. Дочки международных банковских групп и государственные банки наблюдают за ситуацией.
Как и ожидали эксперты, банки чаще всего предлагают высокие ставки по депозитам на 3-6 месяцев, поскольку рассчитывают, что через год учетная ставка НБУ будет значительно ниже текущих 25%.
К предложенным ставкам часто можно получить дополнительно 0,3-0,5% в случае пролонгации вклада или наличия пенсионного удостоверения.
FinClub собрал их предложения в таблице для сравнения.
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
Банк «Січ»
18
18
15
15
15
РВС Банк
16,5*
17,5*
9
-
10
КИБ
7
18,25
18,25
15,25
15,25
Укрстройнвестбанк
12
17
17
-
15,5
Банк «Глобус»
12
17
17
16
15,5
Банк «Украинский капитал»
5,5
18
18
18
18
*Номинальная ставка выше, но по ставкам в 17-18% банк отдает ВСУ 0,5%.
Однако, заметим, что доход от депозита уменьшается на 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.
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