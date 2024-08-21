Как работает «Банка» от monobank — Finance.ua

Как работает «Банка» от monobank Сегодня 17:11 — Фондовый рынок

Как работает «Банка» от monobank

Сервис «Банка, появившийся три года назад, предложенный командой Олега Гороховского, стал первым и уникальным в своем роде, ведь она, помимо традиционных способов накопления (путем списания со своих карт или процента от покупки или округления остатка) предложила всем желающим возможность сбора донатов.

Читайте также Monobank был три дня под DDoS-атаками

После создания «Банки» можно сгенерировать ссылки для желающих ее пополнить и разместить в социальных сетях или мессенджерах типа Viber, Telegram и т. д.

Перейдя по этой ссылке, каждому предлагается меню, где можно указать сумму пополнения, имя и фамилию (по желанию), а также выбрать способ пополнения: GooglePay, monoPay (если у пополняющего Банку есть карта monobank ) или просто оплата картой (в этом случае понадобится ввести основные реквизиты карты — номер, срок действия и CVV/CVC-код).

Ссылки на Банку можно сгенерировать в виде QR-кода с последующим размещением в удобных местах. Уверен, все хотя бы видели на экране телевизора такие QR-коды.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину именно «Банка» от monobank стала главным (и поначалу единственным) инструментом для сбора денег на ВСУ волонтерами, военными и просто неравнодушными украинцами.

Читайте также Ко дню банкира: рассказываем в чем секрет успеха monobank

Именно ее использование для сбора донатов сделало ее знаменитой, без преувеличения, во всем мире, ведь пополнить ее можно было с любой точки земного шара, с любой карты любого банка мира.

После окончания сбора Банка «разбивается», а средства с нее перемещаются на карту создавшего Банку и в дальнейшем используются для этой цели.

Читайте больше в нашей статье:

Справка Finance.ua:

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинцы задонатили на «Банки» в monobank 1 миллиард евро. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. «1 млрд евро. Тысяча-тысяч-тысяч. Столько люди задонатили на „Банки“ с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.