Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов: ответ ГПСУ — Finance.ua

Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов: ответ ГПСУ
На границе с Украиной продолжают бастовать польские перевозчики. Они вторую неделю блокируют для украинских грузовиков пересечение границы. За три дня пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» на Волыни пересекло 317 грузовиков на въезд и 47 на выезд вместо 1800 в каждом направлении.
Однако перевозчики не блокируют движение частных автомобилей и автобусов, рассказал в интервью РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«Участники этой акции, которая проходит на территории Польши на трех направлениях, еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта», — отметил собеседник.
По словам пресс-секретаря ГНСУ, их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.
«С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли», — добавил он.
Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчова» и «Рава-Русская — Гребенное». Протестующие требуют, чтобы украинские власти выполнили их условия взамен на прекращениея блокады границы.
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