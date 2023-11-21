Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов: ответ ГПСУ — Finance.ua
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Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов: ответ ГПСУ

Казна и Политика
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Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов: ответ ГПСУ
Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов: ответ ГПСУ
На границе с Украиной продолжают бастовать польские перевозчики. Они вторую неделю блокируют для украинских грузовиков пересечение границы. За три дня пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» на Волыни пересекло 317 грузовиков на въезд и 47 на выезд вместо 1800 в каждом направлении.
Однако перевозчики не блокируют движение частных автомобилей и автобусов, рассказал в интервью РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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«Участники этой акции, которая проходит на территории Польши на трех направлениях, еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта», — отметил собеседник.
По словам пресс-секретаря ГНСУ, их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.
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«С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли», — добавил он.
Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: «Ягодин — Дорогуск», «Краковец — Корчова» и «Рава-Русская — Гребенное». Протестующие требуют, чтобы украинские власти выполнили их условия взамен на прекращениея блокады границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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