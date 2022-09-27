Как производится перерасчет пенсий военным и нужно ли обращаться в Пенсионный фонд — Finance.ua

Как производится перерасчет пенсий военным и нужно ли обращаться в Пенсионный фонд
Ранее мы писали, что в октябре произойдет несколько повышений пенсионных выплат, в том числе пенсионеры от 70 до 75 лет получат ежемесячные компенсационные выплаты в размере 300 грн.
В общей сложности такие выплаты получат около 1,7 млн пенсионеров.
В Пенсионном курьере ответили на вопрос пенсионера относительно военных пенсий.
Пример. «Я военный пенсионер с 1994 года, полковник в отставке, имею выслугу для назначения пенсии 28 лет, в ноябре мне исполнится 76 лет. Перерасчет пенсии осуществляется автоматически или нужно лично обращаться в Пенсионный фонд или суд?»
Пенсионный курьер дал ответ: так, статьей 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» предусмотрено проведение перерасчета пенсий в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Кабинетом Министров Украины. Такие перерасчеты производятся без личного обращения пенсионера.
Справка Finance.ua:
- Многие украинцы вынуждены спешно покидать свои дома, спасая себя и близких. Часто при эвакуации люди теряют важные документы. В Пенсионном Фонде Украины рассказали, как можно восстановить пенсионное удостоверение.
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