Как производится перерасчет пенсий военным и нужно ли обращаться в Пенсионный фонд — Finance.ua

Как производится перерасчет пенсий военным и нужно ли обращаться в Пенсионный фонд Сегодня 19:03 — Личные финансы

Ранее мы писали , что в октябре произойдет несколько повышений пенсионных выплат, в том числе пенсионеры от 70 до 75 лет получат ежемесячные компенсационные выплаты в размере 300 грн.

В общей сложности такие выплаты получат около 1,7 млн пенсионеров.

В Пенсионном курьере ответили на вопрос пенсионера относительно военных пенсий.

Пример. «Я военный пенсионер с 1994 года, полковник в отставке, имею выслугу для назначения пенсии 28 лет, в ноябре мне исполнится 76 лет. Перерасчет пенсии осуществляется автоматически или нужно лично обращаться в Пенсионный фонд или суд?»

Пенсионный курьер дал ответ: так, статьей 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» предусмотрено проведение перерасчета пенсий в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Кабинетом Министров Украины. Такие перерасчеты производятся без личного обращения пенсионера.

Справка Finance.ua:

Многие украинцы вынуждены спешно покидать свои дома, спасая себя и близких. Часто при эвакуации люди теряют важные документы. В Пенсионном Фонде Украины рассказали, как можно восстановить пенсионное удостоверение.

На пенсии По материалам:

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