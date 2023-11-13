Как продолжение сотрудничества с Фондом Е5Р поможет реализовать в Украине проекты по модернизации и энергоэффективности — Finance.ua

Как продолжение сотрудничества с Фондом Е5Р поможет реализовать в Украине проекты по модернизации и энергоэффективности Сегодня 10:15 — Энергетика

Как продолжение сотрудничества с Фондом Е5Р поможет реализовать в Украине проекты по модернизации и энергоэффективности

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук приняла участие в заседании ежегодной Ассамблеи вкладчиков в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

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Она подчеркнула, что в условиях продолжения российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры вопрос восстановления стоит особенно остро, а поддержка нашего государства через различные финансовые инструменты чрезвычайно важна.

«Мы благодарим международных доноров и Фонда Е5Р за поддержку усилий Украины по модернизации энергетической инфраструктуры, в частности комплексного совершенствования системы теплоснабжения, строительства новых генераций (ТЭЦ) на биомассе и биогазе, энергоэффективности общественных зданий и перехода на экологический общественный транспорт в городах», — сказала она.

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Гринчук отметила, что предоставление грантов и технической помощи Фондом Е5Р для реализации таких проектов будет способствовать значительному сокращению потребления электроэнергии и уменьшению выбросов углекислого газа.

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Замминистра также отметила важность внедрения новых проектов и заверила в готовности Минэнерго усиливать сотрудничество с Фондом E5P для увеличения инвестиций в мероприятия по энергоэффективности и ускорения темпов «зеленого» перехода.

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