Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста

Личные финансы
56
Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста
Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста
Украинцам в Чехии нужно продлить временную защиту — регистрация обязательна до 31 марта. Один из самых актуальных вопросов беженцев при этом — отсутствие загранпаспорта.
Об этом пишет proukrainu.blesk.cz.
Временную защиту в стране получили 480 тысяч украинцев. Значительная часть беженцев имеет на руках только внутренний украинский паспорт, некоторые пересекали границу вообще без удостоверения личности.
Читайте также
Получить новый загранпаспорт в консульствах Украины в Чехии сложно из-за большого количества желающих, ГП «Документ» в стране пока не заработал, а отправиться за документом в Польшу могут немногие.
Что делать в таких случаях, чтобы продлить временную защиту, разъяснила адвокат Оксана Ризак:
  • если есть только внутренний паспорт, при заполнении онлайн-формы регистрации его номер не нужно указывать, необходимо выбрать опцию «не имею паспорта»;
  • в графе «номер паспорта» нужно будет указать только номер загранпаспорта, по которому уже зарегистрированы в ведомстве МВД Чехии;
  • если беженец получал первую защиту с загранпаспортом, но выберет опцию «не имею паспорта», регистрация будет считаться недействительной. Планировать принести паспорт на вклеивание визы — ошибка;
Читайте также
«При идентификации иностранца паспортом с точки зрения МВД Чехии считается исключительно загранпаспорт. Если вы укажете номер внутреннего украинского паспорта, система вас не распознает», — объясняет юрист.
Украинцам, которые уже сделали загранпаспорт, но не сообщили об этом в МВД, тоже стоит выбирать опцию «не имею паспорта».
Место для вашей рекламы
При этом иностранцы в Чехии должны регистрировать какие-либо изменения собственных данных в течение 3 дней. Поэтому информацию о получении нового загранпаспорта украинцы должны сообщить отделению миграционной политики (OAMP) по месту жительства.
Изменять данные необходимо за неделю до регистрации в онлайн-кабинете для продления защиты. За это время изменения синхронизируются с реестром МВД и системой регистрации.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда 🇨🇿

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.