Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста — Finance.ua

Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста Сегодня 12:27 — Личные финансы

Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста

Украинцам в Чехии нужно продлить временную защиту — регистрация обязательна до 31 марта. Один из самых актуальных вопросов беженцев при этом — отсутствие загранпаспорта.

Об этом пишет proukrainu.blesk.cz

Временную защиту в стране получили 480 тысяч украинцев. Значительная часть беженцев имеет на руках только внутренний украинский паспорт, некоторые пересекали границу вообще без удостоверения личности.

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Получить новый загранпаспорт в консульствах Украины в Чехии сложно из-за большого количества желающих, ГП «Документ» в стране пока не заработал, а отправиться за документом в Польшу могут немногие.

Что делать в таких случаях, чтобы продлить временную защиту, разъяснила адвокат Оксана Ризак:

если есть только внутренний паспорт, при заполнении онлайн-формы регистрации его номер не нужно указывать, необходимо выбрать опцию «не имею паспорта»;

в графе «номер паспорта» нужно будет указать только номер загранпаспорта, по которому уже зарегистрированы в ведомстве МВД Чехии;

если беженец получал первую защиту с загранпаспортом, но выберет опцию «не имею паспорта», регистрация будет считаться недействительной. Планировать принести паспорт на вклеивание визы — ошибка;

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«При идентификации иностранца паспортом с точки зрения МВД Чехии считается исключительно загранпаспорт. Если вы укажете номер внутреннего украинского паспорта, система вас не распознает», — объясняет юрист.

Украинцам, которые уже сделали загранпаспорт, но не сообщили об этом в МВД, тоже стоит выбирать опцию «не имею паспорта».

При этом иностранцы в Чехии должны регистрировать какие-либо изменения собственных данных в течение 3 дней. Поэтому информацию о получении нового загранпаспорта украинцы должны сообщить отделению миграционной политики (OAMP) по месту жительства.

Изменять данные необходимо за неделю до регистрации в онлайн-кабинете для продления защиты. За это время изменения синхронизируются с реестром МВД и системой регистрации.

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