Как продать недвижимость во время войны: основные этапы — Finance.ua

Как продать недвижимость во время войны: основные этапы Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как продать недвижимость во время войны: основные этапы

От подготовки и оценки собственности до заключения сделки и передаче прав собственности — каждый этап продажи жилья требует тщательного изучения и стратегического подхода. Finance.ua рассмотрел основные этапы этого процесса и ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание, чтобы выгодно реализовать недвижимость.

Привести в порядок документы и подготовить жилье к продаже

Эти два процесса можно проводить параллельно, чтобы сэкономить время.

Обновите все необходимые разрешительные документы. Проверьте отсутствие обременений на имущество или других юридических препятствий.

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Также вам понадобится определение реальной стоимости недвижимости и оценка имущества. Предлагая цену на свое жилье, учитывайте такие факторы, как расположение, состояние объекта, рыночные тенденции и т. д. Исследуйте цены подобных объектов в вашем районе, доме или городе.

Освободите жилье от личных вещей, потому что они будут мешать покупателю представить это пространство как свое собственное. Произведите косметический ремонт, очистите жилье для улучшения внешнего вида.

Подготовить качественные фотографии и объявления. Поиск покупателей самостоятельно или с помощью профессионалов

Эффективная коммуникация и готовность отвечать на вопросы могут значительно облегчить процесс продаж. Также необходимо сделать качественные фотографии и составить привлекательное описание для публикации.

Используйте разные интернет-платформы и доски объявлений, профильные группы в соцсетях. Также рассмотрите возможность вывесить объявления в местах с большим потоком людей. Когда будете проводить показы жилья, следите за отзывами и вопросами потенциальных покупателей.

Переговоры и заключение сделки

Необходимо заключать сделку с точностью к требованиям законодательства Украины и соблюдать рекомендации юристов и нотариусов, которые участвуют в ее проведении. Такой подход гарантирует успешный результат как продавцу, так и покупателю.

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В сфере договоров купли-продажи недвижимости выделяют два типа: предварительный и основной. Оплата (как авансовая, так и полная) может производиться в наличной или безналичной форме при заключении соглашения между физическими лицами.

Обычно наличный аванс передается в присутствии нотариуса для большей безопасности. Также можно привлечь кассира со счетчиком купюр и детектором их подлинности. Окончательный расчет безопаснее всего осуществлять безналичным путем.

Поскольку этап с подготовкой документов занимает больше времени, уделим больше внимания именно этому вопросу.

Какие документы нужны для продажи недвижимости и другие ключевые аспекты — узнайте в статье по ссылке.

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