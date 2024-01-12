Сколько стоят квартиры в Украине: цены в крупных городах — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Украине: цены в крупных городах Сегодня 14:02 — Личные финансы

Сколько стоят квартиры в Украине: цены в крупных городах

Арендовать квартиру в Киеве сейчас можно дешевле, чем во Львове. На западе в среднем снять жилье можно за 22,4 тысячи гривен. Высокие цены до сих пор держатся и в Днепре. А в Одессе однокомнатную квартиру можно найти всего за четыре тысячи гривен в месяц.

Какие цены на аренду и покупку квартир в крупных городах Украины по состоянию на начало 2024 года и что с ними будет в дальнейшем, читайте далее.

Отметим, что статистические данные взяты с портала недвижимости m2bomber , который анализирует все объявления в Сети.

Киев

Арендовать квартиру

Средняя стоимость аренды жилья в Киеве составляет 15,5 тыс. грн. Больше всего однокомнатных квартир сдают за 12 тыс. грн — 7,3%. Также много предложений по 18 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры в большинстве своем сдаются за 15,2 тыс. грн — 10%. Еще 6,8% предложений арендуют за 12,8 тыс. грн. Больше всего трехкомнатных квартир сдают 25 тыс. грн и 13 тыс. грн.

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Дешевле всего арендовать квартиру можно в Деснянском районе — в среднем 11,5 тыс. грн. Самое дорогое жилье в Печерском районе — 30,72 тыс. грн.

Стоимость аренды в других районах города Киев такова:

Голосеевский район — 19 тыс. грн

Дарницкий район — 13,9 тыс. грн

Днепровский район — 13,7 тыс. грн

Оболонский район — 14 тыс. грн

Подольский район — 17 тыс. грн

Святошинский район — 13 тыс. грн

Соломенский район — 15,25 тыс. грн

Шевченковский район — 22,1 тыс. грн

Купить квартиру

Средняя стоимость м 2 в Киеве на вторичном рынке составляет 1,4 тыс. долл. В новостройках — около 1,16 тыс. долл. за м².

Львов

Арендовать квартиру

Средняя стоимость аренды жилья во Львове составляет 22,4 тыс. грн. Больше всего однокомнатных квартир сдают за 21 тыс. грн — 22,7%. Также много предложений за 9 тыс. грн. и 15 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры в большинстве своем сдаются за 15,2 тыс. грн — 10%. Еще 6,8% предложений арендуют за 26,4 тыс. грн. Также много предложений по 19,2 тыс. грн.

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Дешевле всего арендовать квартиру можно в Железнодорожном районе Львова — в среднем 15 тыс. грн. Самое дорогое жилье в Шевченковском районе — 18,7 тыс. грн.

Стоимость аренды в других районах города Львова такова:

Галицкий район — 16 тыс. грн

Лычаковский район — 17,4 тыс. грн

Сыховский район — 17,7 тыс. грн

Франковский район — 18,68 тыс. грн

Купить квартиру

Средняя стоимость м 2 во Львове на вторичном рынке составляет 1,38 тыс. долл. В новостройках — около 931 долл. за м².

Днепр

Арендовать квартиру

Средняя стоимость аренды жилья в Днепре на середину января 2024 года составляет 9 тысяч гривен. Больше всего однокомнатных квартир сдают за 10 тыс. грн — 27,3%. Также много предложений по 9,2 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры в большинстве своем сдаются за 8 тыс. грн — 14,3%. Еще 9,5% предложений арендуют за 12 тыс. грн. Больше всего трехкомнатных квартир сдают за 12 тыс. грн и 10,2 тыс. грн.

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Дешевле всего арендовать квартиру можно в Индустриальном районе — в среднем 7 тыс. грн. Самое дорогое жилье в Центральном районе — 11,25 тыс. грн.

Стоимость аренды в других районах города Днепр такова:

Амур-Нижнеднепровский район — 9,5 тыс. грн

Новокодакский район — 8 тыс. грн

Соборный район — 9,5 тыс. грн

Чечеловский район — 8,5 тыс. грн

Шевченковский район — 10,75 тыс. грн

Купить квартиру

Средняя стоимость м 2 в Днепре на вторичном рынке составляет 1 тыс. долл. В новостройках — около 1,046 тыс. долл. за м².

Одесса

Арендовать квартиру

Средняя стоимость аренды жилья в Одессе составляет 8 тыс. грн. Больше всего однокомнатных квартир сдают за 4 тыс. грн — 9,8%. Также много предложений по 5,1 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры в большинстве своем сдаются за 7,6 тыс. грн — 9,8%. Столько же предложений за 6 тыс. грн. Больше всего трехкомнатных квартир сдают за 7,8 тыс. грн и 9 тыс. грн.

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Малиновском районе Одессы — в среднем 6 тыс. грн. Самое дорогое жилье в Приморском районе — 10,8 тыс. грн.

Стоимость аренды в других районах города Одесса такова:

Киевский район — 7,1 тыс. грн

Суворовский район — 5,5 тыс. грн

Купить квартиру

Средняя стоимость м 2 в Одессе на вторичном рынке составляет 992 дол. В новостройках — около 888 долл. за м².

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ТСН По материалам:

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