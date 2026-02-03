0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как презентовать свой опыт, чтобы заинтересовать работодателя

Личные финансы
29
Работодателю важно то, какие проблемы бизнеса может закрыть кандидат
Работодателю важно то, какие проблемы бизнеса может закрыть кандидат
Во время общения с кандидатом работодателю важно видеть не список обязанностей, а реальную пользу, которую он может принести бизнесу. Именно умение говорить о своих достижениях ясно и убедительно часто становится решающим во время найма.
Делимся практическими советами от robota.ua, которые помогут подать опыт так, чтобы резюме работало на вас, а собеседование было его логическим продолжением.

Думайте, как работодатель

Укажите, какую проблему вы решаете. Рекрутер ищет не «хорошего человека», а ответа на конкретный запрос бизнеса. Поэтому резюме должно сразу объяснять, чем именно вы полезны.
Перед описанием опыта следует честно ответить себе:
  • какие задачи вы закрываете,
  • какие результаты даете,
  • чем отличаетесь от других кандидатов.
Эти ответы должны стать основой вашего позиционирования.

Пишите языком результатов, а не обязанностей

Резюме — это не должностная инструкция, а инструмент продаж вашей экспертизы. Формулировка типа «выполнял задачи» ничего не говорят о вашей ценности. А описание результатов показывает вклад в бизнес: выполненные планы, улучшенные показатели, реализованные проекты. Работодатель хочет видеть, что изменилось благодаря вам.
Читайте также

Подкрепляйте опыт цифрами

Цифры делают достижения убедительными. Даже если вы не руководитель и не работаете с продажами, в любой роли есть показатели: количество проектов, сроки выполнения, уменьшение ошибок, оптимизация процессов, экономия времени или средств. Конкретика значительно усиливает любое описание опыта.

Добавляйте доказательства: кейсы и примеры

Суть совета: слова должны подтверждаться фактами.
Если профессия позволяет, следует дополнять резюме портфолио, ссылками или короткими кейсами. Формат «было — сделал — стало» быстро дает понимание вашего мышления и результативности. Даже несколько качественно оформленных примеров могут выделить вас среди десятков кандидатов без конкретных подтверждений.
Ранее мы сообщали о пяти самых распространенных ошибках во время собеседования, из-за которых можно потерять желаемую работу.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems