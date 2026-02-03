Рестораны берут плату за генератор: что говорит Госпродпотребслужба Сегодня 14:33 — Личные финансы

Рестораны берут плату за генератор: что говорит Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба объяснила, могут ли рестораны добавлять к чеку оплату за работу генератора.

Законно ли это делать

По закону «О защите прав потребителей» бизнес обязан предоставлять полную и понятную информацию об услугах и их цене.

Если в чеке появляется выделенная строка «услуга — генератор» без фактической такой услуги, это может быть навязыванием заказа дополнительной платной услуги или вводом потребителя в заблуждение.

Чтобы не было нарушения, заведение должно заранее предупредить гостей, что расходы на генератор уже включены в стоимость блюд или напитков.

«Ведь в связи с этим затраты на работу генератора (топливо, электроэнергия, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логично включать их в цену продукции, а не добавлять отдельно» — пишет «Реве та стогне ресторатор».

Штрафы

Если заведение не уведомляет клиента о дополнительной оплате, оно может получить штраф: до 30% стоимости проданных товаров или услуг, но не менее пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (не менее 85 грн).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.