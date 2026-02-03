0 800 307 555
Рестораны берут плату за генератор: что говорит Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба объяснила, могут ли рестораны добавлять к чеку оплату за работу генератора.

Законно ли это делать

По закону «О защите прав потребителей» бизнес обязан предоставлять полную и понятную информацию об услугах и их цене.
Если в чеке появляется выделенная строка «услуга — генератор» без фактической такой услуги, это может быть навязыванием заказа дополнительной платной услуги или вводом потребителя в заблуждение.
Чтобы не было нарушения, заведение должно заранее предупредить гостей, что расходы на генератор уже включены в стоимость блюд или напитков.
«Ведь в связи с этим затраты на работу генератора (топливо, электроэнергия, техническое обслуживание) являются хозяйственными затратами ресторана и логично включать их в цену продукции, а не добавлять отдельно» — пишет «Реве та стогне ресторатор».

Штрафы

Если заведение не уведомляет клиента о дополнительной оплате, оно может получить штраф: до 30% стоимости проданных товаров или услуг, но не менее пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (не менее 85 грн).
Мы недавно писали, как выбрать инвертор для квартиры.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
