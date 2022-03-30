Как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты во время войны — Finance.ua

Как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты во время войны

Сегодня 08:00 — Личные финансы

В период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Гоструда в Одесской области.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Если работник не привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, необходимо учесть, что, согласно статье 10 Закона Украины «Об отпусках», очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми собственником или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом и доводится до сведения всех работников.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им органом, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются:

лицам в возрасте до восемнадцати лет;

лицам с инвалидностью;



женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;



женщинам, имеющим двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;



одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка без отца (матери); опекунам, попечителям или другим одиноким лицам, фактически воспитывающим одного или более детей в возрасте до 15 лет при отсутствии родителей;



женам (мужьям) военнослужащих;



ветеранам труда и лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной;



ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;



родителям — воспитателям детских домов семейного типа;



в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.



По согласованию сторон трудового договора может быть произведено изменение сроков предоставления отпусков, отраженных в графике.

В течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках».

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