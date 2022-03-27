Трудовые отношения во время войны: ответы на вопросы — Finance.ua

Трудовые отношения во время войны: ответы на вопросы

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24 марта вступил в силу Закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Как сейчас организован рабочий процесс.

Как должны выплачивать зарплату?

Во время военного положения работодатель должен приложить все усилия, чтобы выплачивать зарплату своим сотрудникам. Но если это невозможно, компания должна рассчитаться с персоналом в мирное время и погасить предыдущие долги.

Работодатель и работник могут приостановить действие трудового контракта. Но это не значит, что работник уволен. Зарплата в этом случае сохраняется.

Можно ли уволить работника?

Работодатель может уволить работника, если предприятие ликвидировано или его имущество уничтожено в результате боевых действий. Если компания планирует проводить сокращения, то работников следует предупредить об этом за 10 дней. Им предстоит выплатить пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Работодатель может уволить работников, утративших трудоспособность. Например, по болезни или инвалидности. Лишиться от работы могут и те, кто находился или ушел в отпуск с сохранением заработной платы. Исключение — декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком.

Если работник переехал во время боевых действий в более безопасный регион, работодатель не имеет права его уволить. Но может временно взять на место другого специалиста.

Работодатель имеет право перевести работника без его согласия на новую должность. Но если новые обязанности несут риски для жизни человека или его здоровья, например, придется работать в зоне боевых действий, работодатель должен заручиться согласием специалиста.

В настоящее время работник может уволиться, не предупреждая об этом работодателя через две недели, как это указано в КЗоТ. Можно написать заявление и указать желаемую дату расторжения трудовых отношений. Это касается городов, где ведутся боевые действия. Исключения сделаны для работников, выполняющих стратегически важные задания или полезную во время военного положения работу.

Можно ли уйти в отпуск?

Продолжительность отпуска составляет 24 календарных дня в год. Работодатель может отказать работнику в отдыхе, если он задействован в работах на объектах критической инфраструктуры. Можно взять отпуск без сохранения заработной платы, а также отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Какие новые условия необходимо учитывать?

При трудоустройстве может быть назначен испытательный срок. Работодатель имеет право заключать с работниками срочные трудовые договоры. Для выполнения тяжелых или вредных работ, например под землей, в ночное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни можно привлекать женщин. Исключение — беременные женщины и женщины с детьми до одного года.

Рабочее время может быть увеличено до 60 часов. Работодатель может установить шестидневную рабочую неделю по решению военного командования. На период военного положения отменяются нормы, предоставлявшие работникам право на сокращенный рабочий день в канун праздничных, нерабочих и выходных дней. А также дополнительные выходные в праздничные и нерабочие дни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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