Какие права и льготы предусмотрены для мобилизованных лиц — Finance.ua

Какие права и льготы предусмотрены для мобилизованных лиц

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С начала вторжения россии в Украину в ряды военных пришли десятки тысяч украинцев, подлежащих мобилизации, и добровольцев.

Военнообязанные, вставшие в ряды Вооруженных Сил Украины и другие военные формирования, во время мобилизации приобретают статус военнослужащих, пишет портал armyinform . Таким образом, на них распространяются все права и льготы, предусмотренные ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей», Кодексом законов Украины о труде и другими нормативно-правовыми актами.

Какие же права и льготы имеют мобилизованные лица?

Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное (продовольственное, вещное) и денежное обеспечение.

Кроме того, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в расчете на месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях

При освобождении после принятия решения о демобилизации мобилизованные получают единовременную денежную помощь размером 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения.

Семьям военнослужащих, погибших в войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Мобилизированные имеют право на отпуск в соответствии с Законом Украины «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей».

Во время военного положения предоставляются следующие отпуска:

по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более двух суток в один конец;

по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжкого ранения по заключению военно-больничной комиссии.



Мобилизованные имеют право на медицинскую помощь в военных госпиталях (в случае отсутствия по месту прохождения службы военно-медицинских учреждений здравоохранения медицинская помощь предоставляется государственными или коммунальными учреждениями здравоохранения на средства Министерства обороны Украины).

Льготы для мобилизованных ФЛП и наемных рабочих

Мобилизованные работники имеют право на сохранение места работы, должности, среднего заработка на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и форм собственности (ст. 119 Кодекса законов о труде Украины).

Кроме того, физлица-предприниматели, призванные во время мобилизации, освобождаются от уплаты единого социального взноса (ст. 9-2 заключительных и переходных положений Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»).

Основанием для увольнения является заявление и копия военного билета или копия другого документа с указанием данных о призыве, который ФЛП должен подать в налоговый орган в течение 10 дней после демобилизации.

Также в случае неведения мобилизованными ФЛП предпринимательской деятельности в период проведения мобилизации начисление налогов и сборов не осуществляется.

Зачисление времени нахождения на военной службе в страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Прочие льготы

Лицам, получающим военную пенсию, в случае призыва на военную службу при мобилизации выплата пенсий не прекращается. После увольнения со службы выплата пенсий осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет (ч. 3 ст. 2 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»).

Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также отмотки за пользование кредитом не начисляются мобилизованным, принимавшим или участвующим в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях (ч. 15 ст. 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»).



Кроме того, мобилизованные лица при наличии оснований могут получить статус участника боевых действий, который будет предоставлять льготы и гарантии, предусмотренные ст. 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и других нормативно-правовых актах, в частности, льготы на жилищно-коммунальные услуги, проезд, санаторно-курортное лечение, получение земельных участков, жилья и т.д.

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