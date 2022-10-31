Как правительство предлагает упростить регуляторную среду для бизнеса — Finance.ua

Как правительство предлагает упростить регуляторную среду для бизнеса Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Правительство предлагает максимально упростить регуляторную среду за счет отмены большинства устаревших регуляторных документов.

Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

Снижение административного и налогового давления на бизнес

По словам Дениса Кудина, во время войны государство должно найти компенсаторные механизмы, чтобы уравновесить военный риск, в том числе снизить административное и налоговое давление на бизнес, а также ввести страхование военных рисков. Иначе экономика недосчитается тысяч предприятий, в результате сворачивания деловой активности.

В условиях, когда в стране идет война, риски для ведения предпринимательской деятельности увеличиваются. Клиентов становится меньше, операционные расходы растут. Весь риск компенсируется одним показателем — дополнительной доходностью, которую предприниматель ожидает получить. Если эти факторы совпадают, предприниматель продолжает вести предпринимательскую деятельность.

Инструменты для снижения военных рисков

В свою очередь у государства есть несколько инструментов для снижения военных рисков.

Один из них — это снижение административных расходов.

Второй — переосмысление системы государственных расходов, а значит и налогов.

Поскольку уменьшение доли, которую государство забирает у предпринимателя, снижает уровень необходимого дохода предпринимателя. Третья составляющая — страхование военных рисков. Министерство экономики Украины сейчас готовит проекты решений по всем трем направлениям. В августе 2022 года Правительство подало на рассмотрение парламента законопроект № 8058 «Об ускоренном пересмотре инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности».

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В соответствии с законопроектом предлагается установить двойное требование к лицензии, разрешениям, согласованиям и другим разрешительным документам. Они должны быть предусмотрены законом и закреплены в исключительном постановлении Кабинета Министров Украины, которое будет содержать их перечень. Сегодня в Украине действует более полутора тысяч разных разрешительных документов. Чем выше объем регулирования — тем ниже уровень экономической свободы и деловой активности. Большинство этих разрешений не выполняют своей основной функции: они не защищают общество от злоупотреблений, на которые может пойти бизнес. Причины просты — несовершенное администрирование и высокий уровень коррумпированности контролирующих органов. То есть, каждое из таких разрешений является своеобразным шлагбаумом на пути бизнеса. И чем больше правительство уберет их, тем скорее будет расти экономика.

Сокращение разрешительной системы

Такая регуляторная среда формировалась 30 лет. И за это время Украина не разграничила меры контроля на два уровня — внутренний (корпоративный) и внешний (со стороны государства). Несколько лет назад был принят закон, предусматривающий, что в государстве должны были остаться 5 видов регуляторных документов из 15. Министерства и ведомства должны сами подать законопроекты и сократить эту разрешительную систему. Но этого не произошло.

По словам Дениса Кудина, добровольно дерегуляцию снизу провести невозможно. Поэтому ее нужно проводить организованно сверху. Поэтому было предложено до 31 декабря 2022 года создать Комиссию по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности. В ее состав войдут первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины, представители Минфина, Минюста, Государственной регуляторной службы, Минрегиона и Минцифры. Все разрешения будут разделены на три группы:

продолжающие действовать;

те, которые должны быть отменены;

те, которые нужно трансформировать.

До 31 декабря 2022 года будет сформирован список остающихся регулятивных документов. А все, что не войдет в постановление КМУ, с 1 января 2023 года должно быть прекращено. Параллельно с этим правительство должно утвердить график цифровизации этих разрешений. Ключевая конечная цель — способствовать максимально быстрому экономическому росту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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