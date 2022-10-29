Бизнес-активность в еврозоне стремительно падает — Finance.ua
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Бизнес-активность в еврозоне стремительно падает

Фондовый рынок
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Бизнес-активность в еврозоне стремительно падает
Бизнес-активность в еврозоне стремительно падает
Деловая активность в странах еврозоны показала самое большое со времен пандемии падение, что имеет признаки вхождения блока в рецессию, вызванную стремительной инфляцией и падением производства.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на индекс S&P Global.
Так, ключевой показатель деловой активности в октябре упал на 1 пункт до 47,1 пункта. Это самый низкий уровень с ноября 2020 года, индекс удерживается ниже равновесного уровня в 50 пунктов четвертый месяц подряд.
«Экономика еврозоны, вероятно, сократится в четвертом квартале, учитывая резкое падение объемов производства и наблюдавшееся в октябре ухудшение спроса. Это усугубляет предположение о том, что рецессия выглядит все более неизбежной», — сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global.
Результаты ежемесячного опроса, показавшего падение объемов производства, сокращение новых заказов, рост закупочных цен и ухудшение ожиданий, оказались хуже, чем ожидали опрошенные агентством Reuters экономисты.
Крупнейшая экономика ЕС, Германия, показала падение бизнес-активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, в результате чего индекс снизился на 1,6 пункта до 44,1 пункта, самого низкого уровня с мая 2020 года.
Французские компании сообщили о стагнации активности, при этом расширение деятельности в сфере услуг компенсировало спад в производстве, снизившись на 1,2 пункта до 50 пунктов — минимума за 19 месяцев.
Напомним, Европейский центральный банк будет действовать гораздо решительнее, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже когда еврозона подвергается рецессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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