Релокация бизнеса: 760 предприятий уже переехали, почти 600 — возобновили работу Сегодня 21:40 — Фондовый рынок

Релокация бизнеса: 760 предприятий уже переехали, почти 600 — возобновили работу

По программе релокации в более безопасные регионы перемещено 761 предприятие, 80% из них уже возобновили работу на новом месте.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире Национального телемарафона.

«На сегодняшний день 761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные, 588 из них уже работают на новом месте. Еще для 274 предприятий сейчас производится поиск подходящей локации или способа транспортировки. В рамках программы релокации государство оказывает поддержку каждому бизнесу, стремящемуся переехать с опасных территорий и полноценно работать на победу. Таким образом, мы не только сохраняем производственный потенциал страны, но и тысячи рабочих мест», — отметила Татьяна Бережная.

Среди релоцированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют:

предприятия в сфере оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (40,24 % от общего количества релоцированных предприятий);

перерабатывающей промышленности (31,71%);

информации и телекоммуникаций (6,34%);

профессиональной, научной и технической деятельности (5,85%);

строительства (4,15%).

Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (30% релоцированных предприятий), Закарпатскую (17%), Черновицкую (11%), Ивано-Франковскую (8%), Хмельницкую (7%) и Тернопольскую (7%) области.

Предприятие, принявшее решение переместить свои производственные мощности, получает от государства пакет поддержки, включающий следующие опции:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение предприятий осуществляется в один из шестнадцати регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская (за исключением г. Киева) области).

Справка Finance.ua:

чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия по ссылке;

по состоянию на 24.10.2022 на платформе зарегистрировано 1863 заявки предприятий на перемещение, 623 из этих предприятий отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

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