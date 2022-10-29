Релокация бизнеса: 760 предприятий уже переехали, почти 600 — возобновили работу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Релокация бизнеса: 760 предприятий уже переехали, почти 600 — возобновили работу

Фондовый рынок
24
Релокация бизнеса: 760 предприятий уже переехали, почти 600 — возобновили работу
Релокация бизнеса: 760 предприятий уже переехали, почти 600 — возобновили работу
По программе релокации в более безопасные регионы перемещено 761 предприятие, 80% из них уже возобновили работу на новом месте.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире Национального телемарафона.
«На сегодняшний день 761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные, 588 из них уже работают на новом месте. Еще для 274 предприятий сейчас производится поиск подходящей локации или способа транспортировки. В рамках программы релокации государство оказывает поддержку каждому бизнесу, стремящемуся переехать с опасных территорий и полноценно работать на победу. Таким образом, мы не только сохраняем производственный потенциал страны, но и тысячи рабочих мест», — отметила Татьяна Бережная.
Читайте также
Среди релоцированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют:
  • предприятия в сфере оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (40,24 % от общего количества релоцированных предприятий);
  • перерабатывающей промышленности (31,71%);
  • информации и телекоммуникаций (6,34%);
  • профессиональной, научной и технической деятельности (5,85%);
  • строительства (4,15%).
Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (30% релоцированных предприятий), Закарпатскую (17%), Черновицкую (11%), Ивано-Франковскую (8%), Хмельницкую (7%) и Тернопольскую (7%) области.
Предприятие, принявшее решение переместить свои производственные мощности, получает от государства пакет поддержки, включающий следующие опции:
  • подбор местоположения для мощностей предприятия;
  • помощь с перевозкой на новую локацию;
  • содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;
  • поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.
Место для вашей рекламы
Перемещение предприятий осуществляется в один из шестнадцати регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская (за исключением г. Киева) области).

Справка Finance.ua:

  • чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия по ссылке;
  • по состоянию на 24.10.2022 на платформе зарегистрировано 1863 заявки предприятий на перемещение, 623 из этих предприятий отказались от релокации в связи с деоккупацией территорий, на которых они расположены.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.