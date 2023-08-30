Как правительство планирует возвращать украинцев из-за границы — план Минэкономики — Finance.ua
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Как правительство планирует возвращать украинцев из-за границы — план Минэкономики

Казна и Политика
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Как правительство планирует возвращать украинцев из-за границы — план Минэкономики
Как правительство планирует возвращать украинцев из-за границы — план Минэкономики
Сейчас значительное количество украинцев находится за границей. На это оказали влияние не только военные действия, но и экономическая ситуация в Украине.
О том, как правительство планирует возвращать работников домой, министр Юлия Свириденко рассказала в комментарии 24 канала.
«Сейчас готовим законопроект, предусматривающий введение программы экономической реинтеграции украинцев, длительно работавших за границей. Мы должны наработать механизмы, которые будут стимулировать людей возвращаться, инвестировать заработанные за рубежом средства в национальную экономику, развивать малое предпринимательство», — заявила Свириденко.
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Министр говорит, что законопроект предлагает ввести систему стимулирования украинцев, которые работали за границей и вернулись или хотят вернуться в Украину.
Среди них — инструменты для начала или развития предпринимательской деятельности посредством оказания помощи. Документ уже разработан и проходит процедуру внутреннего согласования в Министерстве экономики Украины.
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«Нам важно уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, создавать условия для возвращения ветеранов. Я уверена, что благодаря силе духа и смелости Украина освободит все оккупированные территории, а после этого нас ждет грандиозное восстановление страны — современной, комфортной, человекоцентрической», — отмечает Свириденко
Действия правительства должны быть направлены на обеспечение безопасности и возрождение украинской промышленности.
Свириденко отмечает, что уже сейчас в Министерстве экономики готовят программы для возвращения работников и создания лучших условий для жизнедеятельности участников боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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