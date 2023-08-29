Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен — Finance.ua

Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен Сегодня 12:06 — Личные финансы

Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен

Украинцы, которые с началом полномасштабной войны уехали за границу, а теперь планируют вернуться домой, могут получить финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен. Речь идет о тех гражданах, которые в мирной жизни работали в общественном, образовательном и культурном секторах.

Как говорится на сайте общественной организации «Інша освіта», денежная поддержка украинцам предоставляется в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine.

Кто может рассчитывать на выплаты

Отмечается, что ОО планирует поддержать 50 человек, которые вынужденно покинули Родину, но сейчас возвращаются. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен, которые будут выплачиваться три месяца.

Финансирование поможет возобновить педагогам или культурным деятелям свои проекты в Украине. А на дополнительные 10 тысяч, которые предоставляет также общественная организация, люди смогут организовать рабочие пространства, менторство или обучение.

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Программой смогут воспользоваться активисты, деятели культуры и искусств, социальные предприниматели, которые:

после 24 февраля 2022 года уехали за рубеж, но планируют вернуться в Украину в следующие три месяца и ищут поддержки для того, чтобы возобновить свою профессиональную деятельность;

после 24 февраля 2022 года уехали за рубеж, но вернулись в Украину в последние три месяца и хотят возобновить свою профессиональную деятельность.

Приоритет будет предоставляться людям, работающим по следующим направлениям:

культура и искусство;

неформальное образование;

общественный активизм;

экология и охрана окружающей среды;

независимые медиа;

преодоление последствий войны в обществе;

социальные инновации и социальное предпринимательство;

защита прав человека.

Как приобщиться к программе

Заинтересованные украинцы могут до 29 сентября заполнить аппликационную форму, после чего с ними свяжутся организаторы. В то же время отмечается, что участников будут отбирать, если у них есть:

четкий и структурированный план реализации деятельности на время получения стипендии;

понимание и видение дальнейшей работы по результатам деятельности, начатой ​​в рамках стипендиальной программы;

связь с профессиональной деятельностью до 24 февраля 2022 года;

предложенная деятельность отвечает тематическим направлениям программы Vidnova Fellowship Ukraine.

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