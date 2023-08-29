Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен — Finance.ua
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Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен

Личные финансы
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Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен
Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен
Украинцы, которые с началом полномасштабной войны уехали за границу, а теперь планируют вернуться домой, могут получить финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен. Речь идет о тех гражданах, которые в мирной жизни работали в общественном, образовательном и культурном секторах.
Как говорится на сайте общественной организации «Інша освіта», денежная поддержка украинцам предоставляется в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine.

Кто может рассчитывать на выплаты

Отмечается, что ОО планирует поддержать 50 человек, которые вынужденно покинули Родину, но сейчас возвращаются. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен, которые будут выплачиваться три месяца.
Финансирование поможет возобновить педагогам или культурным деятелям свои проекты в Украине. А на дополнительные 10 тысяч, которые предоставляет также общественная организация, люди смогут организовать рабочие пространства, менторство или обучение.
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Программой смогут воспользоваться активисты, деятели культуры и искусств, социальные предприниматели, которые:
  • после 24 февраля 2022 года уехали за рубеж, но планируют вернуться в Украину в следующие три месяца и ищут поддержки для того, чтобы возобновить свою профессиональную деятельность;
  • после 24 февраля 2022 года уехали за рубеж, но вернулись в Украину в последние три месяца и хотят возобновить свою профессиональную деятельность.
Приоритет будет предоставляться людям, работающим по следующим направлениям:
  • культура и искусство;
  • неформальное образование;
  • общественный активизм;
  • экология и охрана окружающей среды;
  • независимые медиа;
  • преодоление последствий войны в обществе;
  • социальные инновации и социальное предпринимательство;
  • защита прав человека.

Как приобщиться к программе

Заинтересованные украинцы могут до 29 сентября заполнить аппликационную форму, после чего с ними свяжутся организаторы. В то же время отмечается, что участников будут отбирать, если у них есть:
  • четкий и структурированный план реализации деятельности на время получения стипендии;
  • понимание и видение дальнейшей работы по результатам деятельности, начатой ​​в рамках стипендиальной программы;
  • связь с профессиональной деятельностью до 24 февраля 2022 года;
  • предложенная деятельность отвечает тематическим направлениям программы Vidnova Fellowship Ukraine.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
The page
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