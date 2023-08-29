Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен — Finance.ua

Деньги за возвращение домой: кому из украинцев выплатят более 18 тысяч гривен
Украинцы, которые с началом полномасштабной войны уехали за границу, а теперь планируют вернуться домой, могут получить финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен. Речь идет о тех гражданах, которые в мирной жизни работали в общественном, образовательном и культурном секторах.
Как говорится на сайте общественной организации «Інша освіта», денежная поддержка украинцам предоставляется в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine.
Кто может рассчитывать на выплаты
Отмечается, что ОО планирует поддержать 50 человек, которые вынужденно покинули Родину, но сейчас возвращаются. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен, которые будут выплачиваться три месяца.
Финансирование поможет возобновить педагогам или культурным деятелям свои проекты в Украине. А на дополнительные 10 тысяч, которые предоставляет также общественная организация, люди смогут организовать рабочие пространства, менторство или обучение.
Программой смогут воспользоваться активисты, деятели культуры и искусств, социальные предприниматели, которые:
- после 24 февраля 2022 года уехали за рубеж, но планируют вернуться в Украину в следующие три месяца и ищут поддержки для того, чтобы возобновить свою профессиональную деятельность;
- после 24 февраля 2022 года уехали за рубеж, но вернулись в Украину в последние три месяца и хотят возобновить свою профессиональную деятельность.
Приоритет будет предоставляться людям, работающим по следующим направлениям:
- культура и искусство;
- неформальное образование;
- общественный активизм;
- экология и охрана окружающей среды;
- независимые медиа;
- преодоление последствий войны в обществе;
- социальные инновации и социальное предпринимательство;
- защита прав человека.
Как приобщиться к программе
Заинтересованные украинцы могут до 29 сентября заполнить аппликационную форму, после чего с ними свяжутся организаторы. В то же время отмечается, что участников будут отбирать, если у них есть:
- четкий и структурированный план реализации деятельности на время получения стипендии;
- понимание и видение дальнейшей работы по результатам деятельности, начатой в рамках стипендиальной программы;
- связь с профессиональной деятельностью до 24 февраля 2022 года;
- предложенная деятельность отвечает тематическим направлениям программы Vidnova Fellowship Ukraine.
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