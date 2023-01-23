Как правильно зафиксировать разрушения жилья с тем, чтобы получить компенсацию — Finance.ua
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Как правильно зафиксировать разрушения жилья с тем, чтобы получить компенсацию

Личные финансы
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Как правильно зафиксировать разрушения жилья с тем, чтобы получить компенсацию
Как правильно зафиксировать разрушения жилья с тем, чтобы получить компенсацию
Если жилье пострадало из-за полномасштабной войны россии против Украины, государство компенсирует его. Уже сейчас можно подать сообщение в «Дії» и провести фото- и видеофиксацию разрушений.
Об этом рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, комментируя законопроект № 7198, который Верховная Рада должна вскоре голосовать во втором чтении.

Как правильно зафиксировать разрушения:

  • для фиксации разрушений используйте фото и видео, настроив гаджет на высокое качество изображения;
  • если это возможно — включите на девайсе геолокацию;
  • во время съемки подробно комментируйте картинку: местонахождение, дату, время, детали повреждения. Зафиксируйте по возможности сведения о разрушениях от третьих лиц, которые перед этим представляются;
  • фиксируйте разрушения крупным и малым планом, снимайте все внешние и внутренние повреждения, если это возможно. Добавьте привязку к местности (проведите ландшафтные съемки, покажите близлежащую территорию, находящиеся рядом объекты). Это позволит точно идентифицировать место съемки;
  • сохраните фото и видео в первоначальном виде: без использования графических редакторов;
  • сделайте копии результатов съемки и сохраните их на разных носителях: флешка, файлообменник и т.д.
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Нардеп подчеркнула, что процесс принятия комиссией решения о компенсации за разрушенное войной жилье и расчет размера такой компенсации полностью прозрачен и имеет несколько уровней предотвращения от коррупции.
«Размер компенсации определяется индивидуально для каждого собственника объекта исходя из причитающейся ему площади и стоимости 1 кв. м, как определит Кабмин В такие простые расчеты невозможно заложить коррупцию», — сказала она.

Справка Finance.ua:

  • владелец поврежденного оккупантами жилья сможет выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готового жилья, или же на строительство (ремонт) нового частного дома на своей территории;
  • компенсацию за разрушенное войной жилье получат не все;
  • более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном в результате агрессии россии жилье. В «Дію» уже поступило более 316 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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