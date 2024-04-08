Как правильно утилизировать старую банковскую карту — Finance.ua

Как правильно утилизировать старую банковскую карту Сегодня 08:01 — Финтех и Карты

Как правильно утилизировать старую банковскую карту

Представим ситуацию: несколько лет назад в одном из банков вы оформили кредитную карту. Карта долго пылилась в ящике вашего письменного стола, вы даже несколько раз ею воспользовались. А сегодня вы четко понимаете, что эта кредитка вам не нужна.

Как правильно поступить с этой картой, рассказывается в статье Finance.ua Старая кредитка: как правильно утилизировать

5 шагов

1. Прежде всего необходимо узнать, не остались ли вы должны банку.

Даже если долг по карточному счету составляет всего несколько копеек, его нужно срочно погасить. Ведь даже небольшой долг может привести к начислениям пени, и тогда вам придется заплатить гораздо больше.

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2. Сразу, как только банк подтвердит нулевую задолженность по карте, ее следует заблокировать. Заблокированной картой никто не сможет воспользоваться. Это означает, что вам не угрожают дополнительные финансовые потери.

Как вариант можно (но не обязательно) вернуть в банк карту. В этом случае банк обязан выдать справку о том, что карта возвращена в банк.

3. После того как карта и счет к ней заблокированы, необходимо подать в банк заявление на закрытие карточного счета. Обычно банк самостоятельно составляет его за клиента, вам останется только подписать его. Лучше иметь копию этого заявления с отметкой банка.

4. Стандартная процедура закрытия счета длится 45 дней. На самом деле это требование международных платежных систем. Дело в том, что операции по счету карты могут совершаться с некоторым опозданием, также они могут быть отменены, поэтому, чтобы прошли все отложенные транзакции, счет карты можно закрыть только через 45 дней после того, как клиент подаст заявление.

5. Если счет закрыт, нужно потребовать в банке справку о закрытии карточного счета. Она будет подтверждением того, что вы банку ничего не должны. Через некоторое время банк не сможет требовать доплатить «внезапно вылезшую задолженность».

Получив справку о закрытии счета, вы можете выдохнуть. С банком вы попрощались. Теперь с картой можно делать что угодно.

Самые осторожные режут ее ножницами на несколько частей; некоторые водители оставляют, чтобы использовать в качестве скребка для льда зимой (недолговечный, но порой очень удобный). Известны случаи, когда старые ненужные карты продают коллекционерам. Оказывается, есть целое направление коллекционирования — «банкокартия».

Если же через некоторое время вы поймете, что иметь одну-две (а порой — и гораздо больше) карты с кредитным лимитом — не так уж плохо, возникает вопрос, где сегодня открыть новую кредитную карту выгоднее всего. На украинском банковском рынке есть довольно интересные предложения.

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