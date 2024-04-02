Лучшие кредитки в Украине: ТОП-3 карты по версии FinAwards — Finance.ua

Лучшие кредитки в Украине: ТОП-3 карты по версии FinAwards Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Лучшие кредитки в Украине: ТОП-3 карты по версии FinAwards

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучшая кредитная карта

Во время FinAwards определили и победителя в номинации «Лучшая кредитная карта». Номинация создана для определения финансового продукта и банка, который предлагает наиболее выгодные и удобные условия использования кредитной карты.

«Всеможу Онлайн» от АО ПУМБ. Особенности этой карты: Пальму первенства, по подсчету голосов, получила карта. Особенности этой карты:

максимальная сумма кредитного лимита, без справки о доходах — 200 тыс. грн;

грейс-период на пользование кредитными средствами — 62 дня;

пользование кредитом по торговым операциям, % годовых: 35,88%;

реальная годовая ставка — 42,36%;

комиссия за снятие наличных (кредитные средства) — 2,99%;

комиссия за перевод кредитных средств — 2,99%.

Руководитель департамента некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль (слева) и руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка (справа)

«Ладна Кредитка» от АО «ОТП Банк». Ее условия: На втором месте расположиласьЕе условия:

максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах — 200 тыс. грн;

грейс-период на пользование кредитными средствами — 62 дня;

пользование кредитом по торговым операциям — 39,6% годовых;

реальная годовая ставка — 47,64%;

комиссия за снятие наличных (кредитные средства) — 1%;

комиссия за перевод кредитных средств: до 1 тыс. грн — 5 грн, свыше 1 тыс. грн — 10 грн.

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максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах — 1 млн грн;

грейс-период на пользование кредитными средствами — 67 дней;

пользование кредитом по торговым операциям — 38,40% годовых;

реальная годовая ставка — 43,14%;

комиссия за снятие наличных (кредитные средства) — 4%;

комиссия за перевод кредитных средств — 4%.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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