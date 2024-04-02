Лучшие кредитки в Украине: ТОП-3 карты по версии FinAwards — Finance.ua
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Лучшие кредитки в Украине: ТОП-3 карты по версии FinAwards

Кредит&Депозит
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Лучшие кредитки в Украине: ТОП-3 карты по версии FinAwards
Лучшие кредитки в Украине: ТОП-3 карты по версии FinAwards
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет проведения премии было вручено более 630 наград.
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В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучшая кредитная карта

Во время FinAwards определили и победителя в номинации «Лучшая кредитная карта». Номинация создана для определения финансового продукта и банка, который предлагает наиболее выгодные и удобные условия использования кредитной карты.
Пальму первенства, по подсчету голосов, получила карта «Всеможу Онлайн» от АО ПУМБ. Особенности этой карты:
  • максимальная сумма кредитного лимита, без справки о доходах — 200 тыс. грн;
  • грейс-период на пользование кредитными средствами — 62 дня;
  • пользование кредитом по торговым операциям, % годовых: 35,88%;
  • реальная годовая ставка — 42,36%;
  • комиссия за снятие наличных (кредитные средства) — 2,99%;
  • комиссия за перевод кредитных средств — 2,99%.
Руководитель департамента некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль (слева) и руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка (справа)
Руководитель департамента некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль (слева) и руководитель медиа-бизнеса Treeum Надежда Квитка (справа)
На втором месте расположилась «Ладна Кредитка» от АО «ОТП Банк». Ее условия:
  • максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах — 200 тыс. грн;
  • грейс-период на пользование кредитными средствами — 62 дня;
  • пользование кредитом по торговым операциям — 39,6% годовых;
  • реальная годовая ставка — 47,64%;
  • комиссия за снятие наличных (кредитные средства) — 1%;
  • комиссия за перевод кредитных средств: до 1 тыс. грн — 5 грн, свыше 1 тыс. грн — 10 грн.
Замыкает тройку лидеров АО «Банк Кредит Днепр» с кредитной картой «Gold»:
  • максимальная сумма кредитного лимита без справки о доходах — 1 млн грн;
  • грейс-период на пользование кредитными средствами — 67 дней;
  • пользование кредитом по торговым операциям — 38,40% годовых;
  • реальная годовая ставка — 43,14%;
  • комиссия за снятие наличных (кредитные средства) — 4%;
  • комиссия за перевод кредитных средств — 4%.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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