В каком банке лучше брать кредит наличными (результаты FinAwards-2024) — Finance.ua

В каком банке лучше брать кредит наличными (результаты FinAwards-2024) Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

В каком банке лучше брать кредит наличными (результаты FinAwards-2024)

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.

В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучший кредит наличными

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший кредит наличными». В ней выбирали финансовый продукт и банк, предоставляющий самые выгодные условия и преимущества при получении кредита наличными.

кредит наличными от ПриватБанка: Лидером в номинации стал

Срок кредита, мес.: от 10 до 36

Max сумма кредита, без справки о доходах: 300 000 грн



Ежемесячная комиссия %: отсутствует



Реальная годовая процентная ставка, % годовых: 36,76%



Возможность получить кредит наличными дистанционно без визита в банк: да



«ОТП Банк» и его кредиту наличными на авто с пробегом: «Серебро» досталось АО

Срок кредита, мес.: от 12 до 60

Max сумма кредита: 50 000 грн (справка о доходах обязательна)



Ежемесячная комиссия %: отсутствует



Разовая комиссия — 2,99%



Реальная годовая процентная ставка, % годовых: 42,39%



Возможность получить кредит наличными дистанционно без визита в банк: нет



«Белый кредит наличными» от Unex Bank: Также в тройку лучших предложений кредитов наличными вошел

Срок кредита, мес.: 13, 25, 37, 49

Max сумма кредита: 350 000 грн (справка о доходах обязательна)

Ежемесячная комиссия %: отсутствует, разовая комиссия — 3,9%

Реальная годовая процентная ставка % годовых: от 34,7% до 41,1%

Возможность получить кредит наличными дистанционно без визита в банк: нет

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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