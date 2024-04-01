В каком банке лучше брать кредит наличными (результаты FinAwards-2024) — Finance.ua

В каком банке лучше брать кредит наличными (результаты FinAwards-2024)
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
Лучший кредит наличными
В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший кредит наличными». В ней выбирали финансовый продукт и банк, предоставляющий самые выгодные условия и преимущества при получении кредита наличными.
Лидером в номинации стал кредит наличными от ПриватБанка:
- Срок кредита, мес.: от 10 до 36
- Max сумма кредита, без справки о доходах: 300 000 грн
- Ежемесячная комиссия %: отсутствует
- Реальная годовая процентная ставка, % годовых: 36,76%
- Возможность получить кредит наличными дистанционно без визита в банк: да
«Серебро» досталось АО «ОТП Банк» и его кредиту наличными на авто с пробегом:
- Срок кредита, мес.: от 12 до 60
- Max сумма кредита: 50 000 грн (справка о доходах обязательна)
- Ежемесячная комиссия %: отсутствует
- Разовая комиссия — 2,99%
- Реальная годовая процентная ставка, % годовых: 42,39%
- Возможность получить кредит наличными дистанционно без визита в банк: нет
Также в тройку лучших предложений кредитов наличными вошел «Белый кредит наличными» от Unex Bank:
- Срок кредита, мес.: 13, 25, 37, 49
- Max сумма кредита: 350 000 грн (справка о доходах обязательна)
- Ежемесячная комиссия %: отсутствует, разовая комиссия — 3,9%
- Реальная годовая процентная ставка % годовых: от 34,7% до 41,1%
- Возможность получить кредит наличными дистанционно без визита в банк: нет
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
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