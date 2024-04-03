Какие карты наиболее популярны среди украинцев (результаты FinAwards) — Finance.ua
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Какие карты наиболее популярны среди украинцев (результаты FinAwards)

Финтех и Карты
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29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Карта № 1 в кошельке

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Карта № 1 в кошельке». Это звание получил финансовый продукт и банк, который выделяется как самый выгодный и популярный среди клиентов.
«Золото» в этой номинации получила черная карта от monobank | Universal Bank. Ее условия:
  • кредитный лимит и максимальная сумма лимита: 100 тыс. грн. Дополнительно сервис «Рассрочка»;
  • стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;
  • комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0,9% от суммы;
  • комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0,9% от суммы;
  • комиссия за снятие наличных денег за рубежом 2%;
  • начисление процентов на остаток собственных средств: нет;
  • возможность получить карту за границей: да;
  • особенности карты — кешбэк на две из предложенных 6 категорий расходов в месяц и реферальная программа — 50 грн за приглашенного друга, получившего карту mono.
Соучредитель PayForce Татьяна Николенко (слева) вручила награду заместителю Председателя Правления monobank Юлии Акуленко
Соучредитель PayForce Татьяна Николенко (слева) вручила награду заместителю Председателя Правления monobank Юлии Акуленко
Следом за ней в ТОП-3 лучших карт в кошельке разместилась Карта для выплат от ПриватБанка:
  • кредитный лимит: нет;
  • стоимость оформления карты/открытия счета: 6 карт мгновенного выпуска в год и Digital — не тарифицируется; свыше 6 карт — 100 грн карта;
  • комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0%;
  • комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0%;
  • комиссия за снятие наличных денег за рубежом 2%;
  • начисление процентов в остаток собственных средств: 10,5%. (сервис «Копилка», нужно переводить на накопительный счет);
  • возможность получить карту за рубежом;
  • одной из особенностей карты является то, что на нее можно получать любые денежные зачисления: зарплату, пенсию, авансы, сдельные, стипендию, все виды социальной помощи, выплаты при рождении ребенка, а также денежные переводы.
Замыкает тройку ВсеКарта от АО ПУМБ. Ее условия:
  • кредитный лимит: нет;
  • стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;
  • комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0%;
  • комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0%;
  • комиссия за снятие наличных денег за рубежом 1,5% + экв. 4 USD;
  • начисление процентов на остаток собственных средств 5% (нужно перечислять на накопительный счет);
  • возможность получить карту за рубежом;
  • среди фишек карты — 0% на пополнение карты, пополнение мобильного и оплату коммуналки, а также до 20% кешбэка от банка и партнеров.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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