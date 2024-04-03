Какие карты наиболее популярны среди украинцев (результаты FinAwards) — Finance.ua

Какие карты наиболее популярны среди украинцев (результаты FinAwards)
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.
Карта № 1 в кошельке
В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Карта № 1 в кошельке». Это звание получил финансовый продукт и банк, который выделяется как самый выгодный и популярный среди клиентов.
«Золото» в этой номинации получила черная карта от monobank | Universal Bank. Ее условия:
- кредитный лимит и максимальная сумма лимита: 100 тыс. грн. Дополнительно сервис «Рассрочка»;
- стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;
- комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0,9% от суммы;
- комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0,9% от суммы;
- комиссия за снятие наличных денег за рубежом 2%;
- начисление процентов на остаток собственных средств: нет;
- возможность получить карту за границей: да;
- особенности карты — кешбэк на две из предложенных 6 категорий расходов в месяц и реферальная программа — 50 грн за приглашенного друга, получившего карту mono.
Следом за ней в ТОП-3 лучших карт в кошельке разместилась Карта для выплат от ПриватБанка:
- кредитный лимит: нет;
- стоимость оформления карты/открытия счета: 6 карт мгновенного выпуска в год и Digital — не тарифицируется; свыше 6 карт — 100 грн карта;
- комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0%;
- комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0%;
- комиссия за снятие наличных денег за рубежом 2%;
- начисление процентов в остаток собственных средств: 10,5%. (сервис «Копилка», нужно переводить на накопительный счет);
- возможность получить карту за рубежом;
- одной из особенностей карты является то, что на нее можно получать любые денежные зачисления: зарплату, пенсию, авансы, сдельные, стипендию, все виды социальной помощи, выплаты при рождении ребенка, а также денежные переводы.
Замыкает тройку ВсеКарта от АО ПУМБ. Ее условия:
- кредитный лимит: нет;
- стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;
- комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0%;
- комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0%;
- комиссия за снятие наличных денег за рубежом 1,5% + экв. 4 USD;
- начисление процентов на остаток собственных средств 5% (нужно перечислять на накопительный счет);
- возможность получить карту за рубежом;
- среди фишек карты — 0% на пополнение карты, пополнение мобильного и оплату коммуналки, а также до 20% кешбэка от банка и партнеров.
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
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