Какие карты наиболее популярны среди украинцев (результаты FinAwards) — Finance.ua

Какие карты наиболее популярны среди украинцев (результаты FinAwards) Сегодня 13:00 — Финтех и Карты

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.

В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Карта № 1 в кошельке

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Карта № 1 в кошельке». Это звание получил финансовый продукт и банк, который выделяется как самый выгодный и популярный среди клиентов.

черная карта от monobank | Universal Bank. Ее условия: «Золото» в этой номинации получилаЕе условия:

кредитный лимит и максимальная сумма лимита: 100 тыс. грн. Дополнительно сервис «Рассрочка»;

стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;

комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0,9% от суммы;

комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0,9% от суммы;

комиссия за снятие наличных денег за рубежом 2%;

начисление процентов на остаток собственных средств: нет;

возможность получить карту за границей: да;

особенности карты — кешбэк на две из предложенных 6 категорий расходов в месяц и реферальная программа — 50 грн за приглашенного друга, получившего карту mono.

Соучредитель PayForce Татьяна Николенко (слева) вручила награду заместителю Председателя Правления monobank Юлии Акуленко

Карта для выплат от ПриватБанка: Следом за ней в ТОП-3 лучших карт в кошельке разместилась

кредитный лимит: нет;

стоимость оформления карты/открытия счета: 6 карт мгновенного выпуска в год и Digital — не тарифицируется; свыше 6 карт — 100 грн карта;

комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0%;

комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0%;

комиссия за снятие наличных денег за рубежом 2%;

начисление процентов в остаток собственных средств: 10,5%. (сервис «Копилка», нужно переводить на накопительный счет);

возможность получить карту за рубежом;

одной из особенностей карты является то, что на нее можно получать любые денежные зачисления: зарплату, пенсию, авансы, сдельные, стипендию, все виды социальной помощи, выплаты при рождении ребенка, а также денежные переводы.

ВсеКарта от АО ПУМБ. Ее условия: Замыкает тройкуЕе условия:

кредитный лимит: нет;

стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;



комиссия за снятие наличных денег в банкоматах банка 0%;

комиссия за снятие наличных денег в банкоматах других банков 0%;

комиссия за снятие наличных денег за рубежом 1,5% + экв. 4 USD;

начисление процентов на остаток собственных средств 5% (нужно перечислять на накопительный счет);

возможность получить карту за рубежом;

среди фишек карты — 0% на пополнение карты, пополнение мобильного и оплату коммуналки, а также до 20% кешбэка от банка и партнеров.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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