Как правильно подать документы для регистрации бизнеса Сегодня 08:05

Осуществить госрегистрацию можно как онлайн, так и в бумажной форме

Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины сообщило об основных правилах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Порядок определен статьей 14 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

В ведомстве напомнили, что документы можно подавать как в бумажной, так и в электронной форме. При этом для каждого метода действуют свои требования.

Как подать документы в бумажной форме

Подать документы можно лично или отправить по почте. Во время личного обращения заявитель должен показать паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Для иностранцев и лиц без гражданства таким документом может являться национальный, дипломатический или служебный паспорт или другой документ, предусмотренный законодательством страны происхождения.

Если документы подает представитель, он должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия. Это может быть:

нотариально удостоверенная доверенность;

документ законного представителя;

доверенность, оформленная по законодательству другого государства;

решение о назначении руководителя юридического лица;

другие документы, предусмотренные законом.

Исключение составляют случаи, когда необходимые сведения уже внесены в Единый государственный реестр.

В Минюсте также напомнили, что документы в бумажной форме принимаются по описи. В день подачи заявителю выдается экземпляр описи с датой получения документов и кодом доступа.

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Как подать документы онлайн

Документы в электронном виде можно подать через Единый государственный веб-портал электронных услуг или другие электронные сервисы, определенные законодательством. Для этого необходимо использовать средства электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

В ведомстве также отметили, что судебные решения, влияющие на данные в Едином государственном реестре или касающиеся запрета или отмены регистрационных действий, передаются между государственными реестрами автоматически в рамках информационного взаимодействия.

Отдельно разъяснили порядок регистрации для электронных резидентов.

Чтобы зарегистрироваться как ФЛП, такие резиденты подают заявление через веб-портал электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи. Документом, удостоверяющим личность электронного резидента, служит паспорт для выезда за границу.

Ранее мы сообщали, что финмониторинг банков все чаще блокирует счета ФЛП. И в большинстве случаев причина неочевидна. По ссылке делились 11 признаками того, что счет ФЛП может заблокировать финмониторинг банка.

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