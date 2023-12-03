Как правильно отказаться от офера — Finance.ua

Как правильно отказаться от офера Сегодня 09:12 — Личные финансы

Как правильно отказаться от офера

Как отказать работодателю, чтобы сохранить свою репутацию на рынке труда, рассказали эксперты портала budni.robota.ua.

Иногда рекрутеры практикуют не сообщать решение работодателя и ограничиваются таким понятным «мы вам позвоним». Поэтому соискатели также могут выбрать похожую тактику и ничего не объяснять. Игнор при поиске работы — провальная стратегия на любых этапах.

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Когда бы у вас ни появилось решение отказать компании, лучше об этом сообщить сразу удобным способом и убедиться, что рекрутер получил это сообщение. Ведь со временем вы можете опять вернуться к поиску работы и пересечься с этим работодателем снова. Если о вашей кандидатуре сложится негативное впечатление, рекрутер ее рассматривать еще раз не будет.

Лучшим решением будет объяснить причину вашего отказа. Так рекрутер или потенциальный руководитель поймет, что вы знаете, чего хотите, и уважаете других.

Когда отказывать

Вы можете понять, что вы не хотите идти дальше с этой компанией, на разных этапах трудоустройства.

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С одной стороны, важно взвесить все за и против, проанализировать ваши потребности и предложения компании, и только после этого принимать решения. Задавайте больше вопросов, уточняйте то, что вас волнует, говорите об этом с работодателем. Если уверены, что предложение не отвечает вашим потребностям и вы точно найдете лучшее, тогда смело отказывайте.

Формулируем отказ правильно

В большинстве случаев соискатели предпочитают сообщить об отказе письмом или отправив сообщение в мессенджеры, но в отдельных случаях (если, например, ваша коммуникация всегда проходила по телефону) лучше позвонить по телефону.

Структура вашего отказа изменяться в зависимости от формы подачи не будет и будет состоять из следующих частей:

сказать, что нравится;

сказать, что не нравится;

объявить о решении;

закончить на позитиве.

Ваш отказ от офера в текстовом формате может выглядеть примерно так:

Приветствие. («Привет!», «Добрый день!»). Благодарность. Обычное «спасибо» покажет работодателю, что вы цените предложение и уважаете компанию. («Благодарю вас за предложение!», «Очень благодарен/благодарна, что вы предложили мне эту работу!»). Подчеркивание ценности. Далее подчеркните, что это предложение действительно ценно для вас, вы восхищаетесь компанией и очень рады были получить офер. («Ваша компания — перспективное место работы»). Но… Конкретно изложите суть вашего отказа, не вдавайтесь в лишние подробности, но и не употребляйте общие фразы, например, что вам очень жаль и дело не в работодателе. Вместе с тем не говорите, что не так с компанией или вакансией. К примеру, фразу «Вы предлагаете очень маленькую зарплату» лучше заменить на «Я рассматриваю более высокий уровень заработной платы». Вывод. Еще раз поблагодарите и попрощайтесь на положительной ноте. («Благодарна/благодарна вам за предложение и надеюсь, что в будущем сможем еще с вами поработать», «Если в будущем ваша компания будет иметь вакансии, соответствующие моему опыту, буду рад/рада их рассмотреть»).

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Качественно завершить переговоры с работодателем — умение, которое важнее, чем пройти собеседование или сделать тестовое задание. А особенно если в этом процессе вам приходится отказывать. Если вы научитесь говорить «нет» правильно и завершать это общение на положительной ноте, то проявите себя как профессионал, с которым хочется иметь дело, и вам снова могут предложить работу в этой компании уже на лучшую позицию.

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