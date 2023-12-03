Как правильно отказаться от офера — Finance.ua

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Как правильно отказаться от офера

Личные финансы
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Как правильно отказаться от офера
Как правильно отказаться от офера
Как отказать работодателю, чтобы сохранить свою репутацию на рынке труда, рассказали эксперты портала budni.robota.ua.
Иногда рекрутеры практикуют не сообщать решение работодателя и ограничиваются таким понятным «мы вам позвоним». Поэтому соискатели также могут выбрать похожую тактику и ничего не объяснять. Игнор при поиске работы — провальная стратегия на любых этапах.
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Когда бы у вас ни появилось решение отказать компании, лучше об этом сообщить сразу удобным способом и убедиться, что рекрутер получил это сообщение. Ведь со временем вы можете опять вернуться к поиску работы и пересечься с этим работодателем снова. Если о вашей кандидатуре сложится негативное впечатление, рекрутер ее рассматривать еще раз не будет.
Лучшим решением будет объяснить причину вашего отказа. Так рекрутер или потенциальный руководитель поймет, что вы знаете, чего хотите, и уважаете других.

Когда отказывать

Вы можете понять, что вы не хотите идти дальше с этой компанией, на разных этапах трудоустройства.
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С одной стороны, важно взвесить все за и против, проанализировать ваши потребности и предложения компании, и только после этого принимать решения. Задавайте больше вопросов, уточняйте то, что вас волнует, говорите об этом с работодателем. Если уверены, что предложение не отвечает вашим потребностям и вы точно найдете лучшее, тогда смело отказывайте.

Формулируем отказ правильно

В большинстве случаев соискатели предпочитают сообщить об отказе письмом или отправив сообщение в мессенджеры, но в отдельных случаях (если, например, ваша коммуникация всегда проходила по телефону) лучше позвонить по телефону.
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Структура вашего отказа изменяться в зависимости от формы подачи не будет и будет состоять из следующих частей:
  • сказать, что нравится;
  • сказать, что не нравится;
  • объявить о решении;
  • закончить на позитиве.
Ваш отказ от офера в текстовом формате может выглядеть примерно так:
  1. Приветствие. («Привет!», «Добрый день!»).
  2. Благодарность. Обычное «спасибо» покажет работодателю, что вы цените предложение и уважаете компанию. («Благодарю вас за предложение!», «Очень благодарен/благодарна, что вы предложили мне эту работу!»).
  3. Подчеркивание ценности. Далее подчеркните, что это предложение действительно ценно для вас, вы восхищаетесь компанией и очень рады были получить офер. («Ваша компания — перспективное место работы»).
  4. Но… Конкретно изложите суть вашего отказа, не вдавайтесь в лишние подробности, но и не употребляйте общие фразы, например, что вам очень жаль и дело не в работодателе. Вместе с тем не говорите, что не так с компанией или вакансией. К примеру, фразу «Вы предлагаете очень маленькую зарплату» лучше заменить на «Я рассматриваю более высокий уровень заработной платы».
  5. Вывод. Еще раз поблагодарите и попрощайтесь на положительной ноте. («Благодарна/благодарна вам за предложение и надеюсь, что в будущем сможем еще с вами поработать», «Если в будущем ваша компания будет иметь вакансии, соответствующие моему опыту, буду рад/рада их рассмотреть»).
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Качественно завершить переговоры с работодателем — умение, которое важнее, чем пройти собеседование или сделать тестовое задание. А особенно если в этом процессе вам приходится отказывать. Если вы научитесь говорить «нет» правильно и завершать это общение на положительной ноте, то проявите себя как профессионал, с которым хочется иметь дело, и вам снова могут предложить работу в этой компании уже на лучшую позицию.
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По материалам:
Finance.ua
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