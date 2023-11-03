В украинском IT рекордное количество вакансий с начала года — DOU Сегодня 11:03 — Личные финансы

В украинском IT рекордное количество вакансий с начала года — DOU

В октябре на jobs.dou.ua было размещено пока самое большое за этот год количество вакансий — 4237. Это всего на 228 вакансий меньше, чем в октябре прошлого года. За месяц добавилось 308 вакансий.

Вот какую интересную динамику увидели в вакансиях октября аналитики DOU

В октябре 30 категорий показали положительную динамику по количеству вакансий и только 15 отрицательную. Также заметим, что в октябре Dou добавили новую категорию — Data Engineer. Она содержит вакансии, ранее входившие в смежные категории, такие как Data Science, Big Data и т. д.

Почти все категории выглядят достаточно стабильно, постепенный рост за год заметен у Finances (62 вакансии в январе и 90 в октябре) и Legal (24 вакансии в январе и 52 в октябре).

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В октябре, кроме них, наибольший показатель за этот год имеют другие нетехнические категории: Copywriter — 54 вакансии, Marketing — 459, Support — 157.

Среди технических тоже есть рекордные показатели с начала года: Architect — 42, C-level — 37, Product Manager — 27, React Native — 32, Salesforce — 18.

Постепенно растет потребность в сеньорах

В прошлом месяце больше всего вакансий добавилось в Киеве — сейчас их 1958. Больше всего на сайте ремоут вакансий — 2863. Также в октябре самое большое с начала года количество возможностей за рубежом — 418.

С апреля постепенно начало расти количество вакансий в Днепре (со 193 в апреле до 306 в октябре).

Больше вакансий на DOU для middle-специалистов. Однако в октябре рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий для специалистов с 5+ годами опыта — 789. В течение года она постепенно росла от 580 вакансий в январе 2023 до 789 в октябре.

В сравнении с сентябрем также значительно увеличилось количество вакансий для специалистов без опыта. В октябре таковых было 95.

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Среди опытных кандидатов в октябре наиболее востребованными были Java и DevOps.

Среди вакансий, рассчитанных на 3−5 лет опыта, тоже стало больше возможностей для DevOps (+20), аналитиков (+28) и маркетологов (+13).

В категории 1−3 лет опыта больше всего добавилось вакансий в маркетинге (+25) и саппорте (+18).

Среди вакансий для кандидатов без опыта впервые за время наших наблюдений в топ-3 вошла категория QA (13 вакансий в октябре).

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