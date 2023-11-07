«Синие воротнички» в топе: где и для кого больше всего вакансий в Украине — Finance.ua

«Синие воротнички» в топе: где и для кого больше всего вакансий в Украине Сегодня 17:02 — Личные финансы

«Синие воротнички» в топе: где и для кого больше всего вакансий в Украине

Уже три месяца количество вакансий превышает 100 000. Однако восстановление рынка труда остается неравномерным.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

«Хотя в октябре 2023 года количество соискателей на сайте увеличилось, это объясняется не столько динамикой рынка, сколько маркетинговыми активностями компании: кадровый дефицит побуждает больше инвестировать в привлечение пользователей на сайт. А аналитики рынка продолжают наблюдать хроническую нехватку квалифицированных кандидатов на вакансии: работодателям по-прежнему сложно находить специалистов», — отмечают аналитики Work.ua.

В октябре бизнес также пытался конкурировать за соискателей посредством увеличения зарплат — средний показатель составил 18 000 грн.

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Инфографика: Work.ua

Динамика вакансий

В октябре 2023 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 104 942 вакансии. Разница с количеством вакансий в сентябре составила менее 1%. И хотя предложений работы на рынке на 13% меньше, чем было в октябре 2021 года (тогда было зафиксировано наибольшее количество вакансий за последние 3 года), общая тенденция положительная: уже три месяца на рынке труда более 100 000 предложений. Это соответствует количеству официально зарегистрированных безработных — 108 000 граждан, по информации Государственного центра занятости.

Инфографика: Work.ua

Две трети (62%) всех вакансий размещены в пяти областях: Киевской (34 863), Днепропетровской (10 070), Львовской (9766), Одесской (7054) и Харьковской (3729).

Среди лидеров незначительное увеличение предложений работы произошло только в Киевской области (+1%). Также незначительный прирост вакансий в октябре произошел в Сумской (+2,5%, 988 вакансий), Тернопольской (+2%, 2233) и Николаевской области (+2%, 1244).

Инфографика: Work.ua

Но по сравнению с довоенными показателями наибольший прирост рабочих мест по-прежнему видим на западе страны: в Закарпатской (186%), Ивано-Франковской (173%), Хмельницкой (158%) и Черновицкой области (154%).

Рабочие специальности в ТОПе по количеству вакансий

В октябре лидерство по количеству вакансий возглавила категория «Рабочие специальности, производство» (прирост +2% к сентябрю, 20 018 вакансий). В категории «Сфера обслуживания», которая традиционно предлагала соискателям наибольшее количество вакансий, есть 19 417 предложений работы, что на 4% меньше, чем в сентябре. Также среди лидеров категории «Продажа, закупка» (+2%, 14 012), «Розничная торговля» (-1%, 12 755), «Логистика, склад, ВЭД» (+3%, 11 265), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (-7%, 10 518). Последняя показала наибольшее снижение количества вакансий среди категорий-лидеров.

Замыкает десятку категорий с наибольшим количеством предложений работы «Медицина, фармацевтика», где открыто 6583 вакансии (-1% к сентябрю).

В абсолютных цифрах на рынке наблюдается спрос на «синих воротничков», но прирастает и количество предложений для «белых воротничков». В октябре возросло количество вакансий в категориях «Страхование» (+7%, 205), «Охрана, безопасность», (+5%, 2 164), «Недвижимость» (+5%, 767), «Юриспруденция» (+4%, 1245), «Финансы, банк» (+3%, 4300).

Инфографика: Work.ua

По отдельным должностям больше всего возросло количество вакансий для военнослужащих (+74%, ​​280).

В то же время растет спрос на таких специалистов:

мастер шиномонтажа (+23% к сентябрю, 163 вакансии);

курьер (+22%, 784);

крановщик (+17%, 120);

дизайнер мебели (+14%, 153);

медиабайер (+14%, 217);

укладчик (+12%, 201);

офис-менеджер (+10%, 304);

координатор по сбыту (+10%, 208).

В октябре на рынке труда продолжилась тенденция увеличения количества вакансий для ветеранов (+5%, 5584), пенсионеров (+2%, 3865), людей с инвалидностью (+1%, 8493). Также стало больше предложений дистанционной работы (+3%, 6562).

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