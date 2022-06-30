Как повышение учетной ставки повлияло на кредиты и депозиты — объяснение НБУ Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Как повышение учетной ставки повлияло на кредиты и депозиты — объяснение НБУ

В июне Национальный банк Украины существенно повысил учетную ставку с 10 до 25% годовых. Следом за ней постепенно вырастут ставки по депозитам, а влияние на кредитные ставки не будет критическим для заемщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Ставки по депозитам вырастут

Для банков повышение учетной ставки означает и более высокие ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования НБУ.

Более дорогие кредиты рефинансирования — стимул начать их замещение депозитами. В то же время растет и конкуренция, что побуждает банки предлагать более дорогие депозиты вкладчикам.

Повышение учетной ставки ограничено влияет на стоимость кредитов

В текущих условиях не следует ожидать существенного роста кредитных ставок для клиентов.

Во-первых, банки определяют стоимость кредитов, ориентируясь на фактическую стоимость фондирования, которая значительно ниже, чем учетная ставка. Средняя стоимость гривневых ресурсов в крупных банках составляет около 4% годовых в гривне. И даже если банки постепенно поднимут ставки по новым депозитам, это повлияет на общую стоимость фондирования достаточно умеренно.

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Во-вторых, с началом войны бизнес-кредитование развивается преимущественно благодаря государственной поддержке. Согласно условиям государственных программ, например «Дешевые кредиты 5-7-9%», ставки фиксированы для клиентов. Поэтому заемщики по-прежнему получат доступ к дешевым кредитам.

Что касается потребительского кредитования, то ставки в этом сегменте определяются не учетной ставкой, а соотношением предложения и спроса, который сейчас достаточно ограничен.

В третьих, конкуренция банков за качественных заемщиков также будет сдерживать рост ставок по кредитам.

«Итак, вследствие повышения НБУ учетной ставки депозиты в гривне станут более привлекательным инструментом сбережений для граждан, а кредитование будет развиваться и дальше, но с учетом реалий военного времени», — подытожил регулятор.

Справка Finance.ua:

Укргазбанк вторым среди госбанков поднял депозитные ставки, но значительно существеннее Укрэксимбанка. Теперь максимальная ставка для обычных граждан в Укргазбанке составляет 13%, для военных — 15%;

с начала полномасштабной войны в банках растет доля более мелких вкладов;

глава НБУ Кирилл Шевченко ранее сообщал, что после повышения учетной ставки Национального банка Украины до 25% ставки коммерческих банков по кредитам вырастут несущественно. Банки ориентируются пежде всего на платежеспособность клиентов.



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