Как повлияла кибератака на Киевстар на работу банковской инфраструктуры — НБУ Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

Как повлияла кибератака на Киевстар на работу банковской инфраструктуры — НБУ

Как повлияла кибератака на Киевстар на работу НБУ и банковской инфраструктуры в Украине.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

Проблемы

Проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи Киевстар.

На данный момент банки уже активно решают эту ситуацию — перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

Шабан обратил внимание банков на необходимость уточнения планов их непрерывной работы с учетом новых обстоятельств: «У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и для работы банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов», — отметил он.

Зампред НБУ также поблагодарил представителей банков за оперативность и высокий уровень готовности к непредвиденным происшествиям и обратил их внимание на меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.

«Мы на протяжении 2022−2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере», — сказал он.

Безопасность

Центр киберзащиты Национального банка вместе с соответствующими подразделениями финучреждений принимают все возможные меры реагирования и противодействия возможным кибератакам.

Функционирует система оперативного обмена информацией, рекомендациями и опытом для обеспечения киберзащиты финансовых учреждений, нарабатываются методы, инструменты и рекомендации по противодействию кибератакам, обеспечивается соответствующее взаимодействие с другими субъектами национальной системы киберзащиты.

Напомним, утром 12 декабря в работе крупнейшего мобильного оператора Украины, у которого 24 млн абонентов, произошел масштабный сбой.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора Киевстар стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Также позже стало известно, что хакеры взломали защиту «Киевстара» из-за учетной записи одного из сотрудников. Об этом в эфире телемарафона заявил гендиректор компании Александр Комаров: «Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Идет следствие».

Справка Finance.ua:

Произошедший во вторник, 12 декабря, масштабный сбой в работе Киевстара частично повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка.

Если вы клиент Киевстара и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения.

Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек».

Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору Киевстар возобновить работу после масштабной кибератаки.

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