Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек» (фото) — Finance.ua

Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек» (фото)
российские хакеры из группы «Солнцепек» взяли на себя ответственность за кибератаку на украинского оператора мобильной связи «Киевстар».
Об этом говорится в сообщении хакеров.
«Мы, хакеры „Солнцепек“, берем на себя полную ответственность за кибератаку на „Киевстар“. Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они совершили атаку из-за того, что компания обеспечивает связь ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины.
Напомним, утром 12 декабря в сети мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой из-за атаки хакеров из россии. Хотя представители компании и министр инфраструктуры Александр Камышин обещали возобновить работу как можно быстрее, по состоянию на 18:00 связь не восстановлена. Отсутствует как мобильная сеть, так и мобильный интернет. Клиенты Киевстара не могут воспользоваться национальным роумингом.
Из-за сбоя из строя также вышел ряд платежных терминалов разных банков, работавших от мобильной связи Киевстара.
Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения
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