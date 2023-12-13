Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек» (фото) — Finance.ua
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Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек» (фото)

Фондовый рынок
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российские хакеры из группы «Солнцепек» взяли на себя ответственность за кибератаку на украинского оператора мобильной связи «Киевстар».
Об этом говорится в сообщении хакеров.
«Мы, хакеры „Солнцепек“, берем на себя полную ответственность за кибератаку на „Киевстар“. Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования», — говорится в сообщении.
Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек» (фото)
Отмечается, что они совершили атаку из-за того, что компания обеспечивает связь ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины.
Напомним, утром 12 декабря в сети мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой из-за атаки хакеров из россии. Хотя представители компании и министр инфраструктуры Александр Камышин обещали возобновить работу как можно быстрее, по состоянию на 18:00 связь не восстановлена. Отсутствует как мобильная сеть, так и мобильный интернет. Клиенты Киевстара не могут воспользоваться национальным роумингом.
Из-за сбоя из строя также вышел ряд платежных терминалов разных банков, работавших от мобильной связи Киевстара.

Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения

По материалам:
Espreso.tv
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