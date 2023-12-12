Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения — Finance.ua

Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения
Утром 12 декабря в сети мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой из-за атаки хакеров из россии. Хотя представители компании и министр инфраструктуры Александр Камышин обещали возобновить работу как можно быстрее, по состоянию на 18:00 связь не восстановлена. Отсутствует как мобильная сеть, так и мобильный интернет. Клиенты Киевстара не могут воспользоваться национальным роумингом.
Из-за сбоя из строя также вышел ряд платежных терминалов разных банков, работавших от мобильной связи Киевстара.
Генеральный директор компании Киевстар Александр Комаров сообщил СМИ, что хакерская атака была направлена на разрушение ИТ-инфраструктуры оператора. Злоумышленникам частично удалось добиться цели.
Неудобства по поводу отсутствия связи испытали на себе и клиенты отечественных банков, имеющих финансовый номер Киевстара, ведь они не могут подтвердить операции или вход в интернет-банкинг с использованием SMS или звонков.
Finance.ua поинтересовался у банков, что делать в такой ситуации.
«При отсутствии мобильной связи клиенты могут позвонить в поддержку с помощью Приват24, а также написать в чат-онлайн, для этого достаточно, только доступа к интернету. У нас есть канал коммуникаций через Приват24 напрямую. Если у клиента есть вайфай. Также через Приват24 клиенты получают необходимую информацию с паролями и тому подобное», — объяснили Finance.ua в ПриватБанке.
В Сенс Банке говорят, что технический сбой в работе мобильной сети не имеет серьезного влияния на общую работу банка и услуг клиентам.
«В большинстве случаев этот сбой не отражался на стандартных банковских операциях или взаимодействии с клиентами. Однако неудобства могут возникать при проведении операций, требующих использования OTP (One-Time Password), если у клиента привязан номер телефона именно этого оператора. Учитывая отсутствие сети, сообщения с подтверждением просто не доходят до клиента.
Чтобы избежать таких ситуаций, мы рекомендуем клиентам изменить канал подтверждения с sms на Viber, это можно сделать в цифровом банкинге Sense SuperApp", — комментируют в Сенс Банк.
В МВД Украины ранее советовали клиентам Киевстар, имеющим проблемы со связью, воспользоваться услугами Пунктов Несокрушимости, ведь они оборудованы точками Wi-Fi для бесплатного доступа в интернет.
Finance.ua также обратился за комментарием к компании «Киевстар» и другим ведущим банкам Украины. Как только будет ответ, обязательно опубликуем в этой новости. Следите.
Справка Finance.ua
Vodafone и lifecell предупреждают абонентов о трудностях:
- lifecell: работа сети стабильна, но некоторые сложности могут возникнуть с: пополнением счета, активацией новых абонентов, работой сайта, а также приложения;
- Vodafone: из-за большой нагрузки на каналы обслуживания сегодня у некоторых абонентов могут быть ограничения в использовании этих каналов. При этом с мобильными услугами все хорошо, сеть работает как обычно.
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