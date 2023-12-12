Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения — Finance.ua
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Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения

Личные финансы
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Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения
Если вы клиент Киевстар и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения
Утром 12 декабря в сети мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой из-за атаки хакеров из россии. Хотя представители компании и министр инфраструктуры Александр Камышин обещали возобновить работу как можно быстрее, по состоянию на 18:00 связь не восстановлена. Отсутствует как мобильная сеть, так и мобильный интернет. Клиенты Киевстара не могут воспользоваться национальным роумингом.
Из-за сбоя из строя также вышел ряд платежных терминалов разных банков, работавших от мобильной связи Киевстара.
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Генеральный директор компании Киевстар Александр Комаров сообщил СМИ, что хакерская атака была направлена ​​на разрушение ИТ-инфраструктуры оператора. Злоумышленникам частично удалось добиться цели.
Неудобства по поводу отсутствия связи испытали на себе и клиенты отечественных банков, имеющих финансовый номер Киевстара, ведь они не могут подтвердить операции или вход в интернет-банкинг с использованием SMS или звонков.
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Finance.ua поинтересовался у банков, что делать в такой ситуации.
«При отсутствии мобильной связи клиенты могут позвонить в поддержку с помощью Приват24, а также написать в чат-онлайн, для этого достаточно, только доступа к интернету. У нас есть канал коммуникаций через Приват24 напрямую. Если у клиента есть вайфай. Также через Приват24 клиенты получают необходимую информацию с паролями и тому подобное», — объяснили Finance.ua в ПриватБанке.
В Сенс Банке говорят, что технический сбой в работе мобильной сети не имеет серьезного влияния на общую работу банка и услуг клиентам.
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«В большинстве случаев этот сбой не отражался на стандартных банковских операциях или взаимодействии с клиентами. Однако неудобства могут возникать при проведении операций, требующих использования OTP (One-Time Password), если у клиента привязан номер телефона именно этого оператора. Учитывая отсутствие сети, сообщения с подтверждением просто не доходят до клиента.
Чтобы избежать таких ситуаций, мы рекомендуем клиентам изменить канал подтверждения с sms на Viber, это можно сделать в цифровом банкинге Sense SuperApp", — комментируют в Сенс Банк.
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В МВД Украины ранее советовали клиентам Киевстар, имеющим проблемы со связью, воспользоваться услугами Пунктов Несокрушимости, ведь они оборудованы точками Wi-Fi для бесплатного доступа в интернет.
Finance.ua также обратился за комментарием к компании «Киевстар» и другим ведущим банкам Украины. Как только будет ответ, обязательно опубликуем в этой новости. Следите.

Справка Finance.ua

Vodafone и lifecell предупреждают абонентов о трудностях:
  • lifecell: работа сети стабильна, но некоторые сложности могут возникнуть с: пополнением счета, активацией новых абонентов, работой сайта, а также приложения;
  • Vodafone: из-за большой нагрузки на каналы обслуживания сегодня у некоторых абонентов могут быть ограничения в использовании этих каналов. При этом с мобильными услугами все хорошо, сеть работает как обычно.
По материалам:
Finance.ua
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