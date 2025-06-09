Как повлияет снижение учетной ставки на экономические проблемы россии — ЦПИ
Снижение учетной ставки Центрального банка россии с 21% до 20% не решит экономические проблемы страны, вызванные войной и санкциями.
Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме.
В ЦПИ отметили, что, несмотря на снижение ставки, ситуация в экономике россии остается сложной, и реальный эффект от таких мер будет ограниченным.
«Снижение учетной ставки было попыткой показать, что экономика россии улучшается, но на самом деле Центральный банк продолжает вводить в систему больше денег, чем позволяет ключевая ставка. Это означает, что снижение ставки — только формальное и не имеет серьезного влияния на экономику», — пояснили в центре.
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Кроме того, инфляция в россии все еще остается высокой, а прогнозы на будущее очень аккуратные, что свидетельствует о том, что реальные изменения в экономике не происходят.
Также снижение учетной ставки не решает проблемы в бизнес-секторе, где предприятия, особенно закредитованные, сталкиваются с необходимостью рефинансирования долгов под новые, значительно более высокие ставки, что ведет к сокращению количества вакансий и уменьшению инвестиций в основные сектора экономики.
Ранее центр сообщал, что из-за высоких ставок и экономических трудностей многие компании вынуждены сокращать персонал, чтобы уменьшить расходы.
«Таким образом, снижение ставки это временный шаг, который не способен решить системные экономические проблемы, вызванные войной, санкциями и отсутствием доверия к российской валюте», — подчеркнули в ЦПИ.
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