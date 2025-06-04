В рф снижают «подъемные» для россиян, которые идут на войну в Украине — Finance.ua
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В рф снижают «подъемные» для россиян, которые идут на войну в Украине

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В Башкортостане (рф) сократили единовременную выплату за заключение контракта для участия в войне против Украины.
Об этом пишет The Moscow Times.
С 5 июня она составит 1 млн рублей вместо нынешних 1,6 млн. Указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Региональную часть выплаты в Уфе урежут вдвое — с 1,2 млн до 600 тыс. рублей, однако там сохранится муниципальная надбавка в 700 тыс. рублей.
Федеральная часть в размере 400 тыс. рублей действует бессрочно по всей россии.
Таким образом, подписавший контракт в Уфе получит 1,7 млн, а в других военкоматах региона — 1,4 млн.
Как пишет издание, Башкортостан — по меньшей мере четвертый регион, снизивший выплаты. Ранее о сокращении заявили власти Ямало-Ненецкого автономного округа (с 3,1 млн до 1,9 млн рублей), Нижегородской (с 3 млн до 1,5 млн) и Белгородской (с 3 млн до 800 тыс.) областей.
Происходящее свидетельствует о проблемах с финансированием вербовки на фронт, считает политолог Аббас Галлямов. «Деньги заканчиваются, — констатирует он. — Теперь за счет админресурса выезжать придется. Будут ломать людей через колено».
По материалам:
Економічна Правда
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