В рф снижают «подъемные» для россиян, которые идут на войну в Украине — Finance.ua

В рф снижают «подъемные» для россиян, которые идут на войну в Украине Сегодня 05:57

В Башкортостане (рф) сократили единовременную выплату за заключение контракта для участия в войне против Украины.

Об этом пишет The Moscow Times.

С 5 июня она составит 1 млн рублей вместо нынешних 1,6 млн. Указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Региональную часть выплаты в Уфе урежут вдвое — с 1,2 млн до 600 тыс. рублей, однако там сохранится муниципальная надбавка в 700 тыс. рублей.

Федеральная часть в размере 400 тыс. рублей действует бессрочно по всей россии.

Таким образом, подписавший контракт в Уфе получит 1,7 млн, а в других военкоматах региона — 1,4 млн.

Как пишет издание, Башкортостан — по меньшей мере четвертый регион, снизивший выплаты. Ранее о сокращении заявили власти Ямало-Ненецкого автономного округа (с 3,1 млн до 1,9 млн рублей), Нижегородской (с 3 млн до 1,5 млн) и Белгородской (с 3 млн до 800 тыс.) областей.

Происходящее свидетельствует о проблемах с финансированием вербовки на фронт, считает политолог Аббас Галлямов. «Деньги заканчиваются, — констатирует он. — Теперь за счет админресурса выезжать придется. Будут ломать людей через колено».

Економічна Правда По материалам:

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